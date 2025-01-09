Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак Общество

Муниципальное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" опубликовало информацию о проведении закупки услуг по отлову и содержанию бездомных кошек и собак в Нижнем Новгороде на 2025 год. Данные были размещены на портале государственных закупок 30 января.

Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 7 февраля, а подведение итогов состоится 11 февраля. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 6,47 миллиона рублей.

Согласно условиям, подрядчику предстоит выполнять задачи по отлову животных, размещению их в приютах, проведению осмотров и оказанию ветеринарной помощи, обеспечению содержания, передаче животным новых владельцев (либо возврату прежним хозяевам, если животные потерялись). Кроме того, предусмотрена возможность проведения эвтаназии в случае медицинских показаний.

Ранее сообщалось, что глава Борского округа высказался о ситуации с бродячими собаками после жалоб борчан.