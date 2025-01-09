Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2025 16:29  [82] Суд принял решение об исключении Ичалковского бора из охотугодий
30 января 2025 16:24  [80] Нижегородский филиал "Т Плюс" обновил 2,5 км изоляции на тепловых сетях Кстовского округа
30 января 2025 15:57  [110] Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак
30 января 2025 15:28  [127] Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи
30 января 2025 15:25  [103] Отличие апартаментов от стандартного отеля
30 января 2025 15:00  [127] Четыре светофора установят в Нижнем Новгороде в этом году
30 января 2025 14:46  [205] Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП
30 января 2025 14:38  [109] Штрафы за неоплату проезда по платным региональным дорогам ввели в Подмосковье
30 января 2025 14:24  [191] 5-вагонные составы купят для нижегородского метро после открытия новых станций
30 января 2025 14:13  [199] Аварийный дом на улице Светлогорской хотят снести за 3 млн рублей
Общество

Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак

30 января 2025 15:57  [110] Общество

Муниципальное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" опубликовало информацию о проведении закупки услуг по отлову и содержанию бездомных кошек и собак в Нижнем Новгороде на 2025 год. Данные были размещены на портале государственных закупок 30 января.

Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 7 февраля, а подведение итогов состоится 11 февраля. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 6,47 миллиона рублей.

Согласно условиям, подрядчику предстоит выполнять задачи по отлову животных, размещению их в приютах, проведению осмотров и оказанию ветеринарной помощи, обеспечению содержания, передаче животным новых владельцев (либо возврату прежним хозяевам, если животные потерялись). Кроме того, предусмотрена возможность проведения эвтаназии в случае медицинских показаний.

Ранее сообщалось, что глава Борского округа высказался о ситуации с бродячими собаками после жалоб борчан.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph