Суд принял решение об исключении Ичалковского бора из охотугодий Общество

Суд принял решение об исключении Ичалковского бора в Нижегородской области из границ охотничьих угодий. Об этом сообщила Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура 30 января.

Прокуратура выявила, что по заключенному соглашению нижегородское министерство лесного хозяйства передало в пользование юридическому лицу охотничьи угодья в Бутурлинском районе и городе Перевоз. Однако в состав этих угодий неправомерно включили природный памятник "Ичалковский бор", где охота строго запрещена.

Природоохранный прокурор подал иск в суд, и его требования были полностью удовлетворены. Теперь требуется внести соответствующие изменения в охотхозяйственное соглашение и вывести территорию бора из состава охотничьих угодий. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что ежегодный зимний учёт диких животных стартовал в Нижегородской области.