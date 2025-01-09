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Спорт

Фигурист Данила Савельев опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в США  

30 января 2025 15:37  [122] Спорт

Российский фигурист Данила Савельев, ранее выступавший за Грузию, подтвердил, что не находился на борту самолёта, разбившегося в США после столкновения с военным вертолётом. 21-летний спортсмен написал об этом в социальных сетях, тем самым опровергнув появившуюся информацию о его возможной гибели.  

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 января. Гражданский лайнер, на борту которого находились 60 пассажиров, выполнял рейс из Уичито в Вашингтон. После получения разрешения на посадку самолёт начал снижение, но вскоре столкнулся с военным вертолётом, выполнявшим учебный полёт. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Также погибли трое военных, находившихся в вертолёте.  

Среди пассажиров авиалайнера были фигуристы, принимавшие участие в прошедшем чемпионате, а также их тренеры. После окончания соревнований они остались в Уичито на несколько дней и именно в этот день возвращались домой.  

Имя Данилы Савельева изначально появилось в списке возможных жертв катастрофы. Однако сам спортсмен уточнил, что покинул США ещё 27 января.  

Отметим, что Савельев родился в Нижегородской области, затем тренировался в Москве, а позже выступал за сборную Грузии. Несколько лет назад он принял решение продолжить карьеру в США.

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Теги:
Катастрофы Фигурное катание
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