Выборы в Гордуму Нижнего Новгорода пройдут в 2025 году Политика

В единый день голосования – 14 сентября 2025 года в нашем городе пройдут выборы в городскую думу Нижнего Новгорода восьмого созыва. Действующий состав думы состоит из 35 депутатов. Тут есть как ветераны, занимающие кресла депутатов более 15 лет, так и политики, карьера которых началась в совсем недавно. Ярким примером является Евгений Чинцов – участник программы "Время героев", который был избран депутатом и сразу же председателем городской думы Нижнего Новгорода в 2024 году.

Несмотря на то, что в структуре Думы есть четыре депутатских объединения, представляющие основные парламентские партии, это не мешает ее конструктивной работе. Времена, когда деятельность нижегородских депутатов сопровождалась бурными дебатами, заявлениями, эпатажными акциями и демонстрациями давно миновали. Единственным событием, нарушившим бюрократическую монотонность жизни Гордумы VII созыва, стало задержание в апреле 2024 года ее спикера Олега Лавричева. Он был обвинен в растрате и отмывании денег и ожидает суда. Однако эта потеря не сказалась на KPI нижегородского представительного органа, который быстро регенерировал и продолжил работу.

До окончания сроков полномочий действующего состава Думы Нижнего Новгорода осталось немногим более полугода. Поэтому уже сейчас мы решили обратиться к экспертам с вопросами о том, как пройдут выборы? Стоит ли нижегородцам ожидать напряженной конкурентной борьбы или выборы продут благостно. Кто из действующего состава депутатов покинет думу, а кто сохранит свое место? Все ли партии смогут обеспечить свое представительство в Гордуме восьмого созыва и сохранит ли Евгений Чинцов статус спикера в новом составе городской думы?

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Характер выборов депутатов Гордумы будет зависеть от решения Заксобрания о дате присоединения к столице региона Кстовского округа. Если до назначения даты голосования, то появляется масса вопросов и процедур, как-то: определение численного состава депутатского корпуса (сейчас их 35), изменение количества избирателей в округах и перенарезка избирательных округов. Если, конечно, эта работа не была проведена заранее, не дожидаясь решения ЗСНО. В любом случае, тогда борьба за место в Думе (или за попадание в список кандидатов) будет нешуточной. Если же дата вхождения Кстова в Нижний Новгород будет определена после дня голосования, легче не станет, поскольку ко всему вышеперечисленному добавится еще необходимость проведения "внеплановых" выборов. Наверное, уже в следующем году. Представляется, что судьба VIII созыва вряд ли будет спокойной, поскольку будет зависеть от множества обстоятельств местного, регионального, национального и даже международного масштаба".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" выделяет основные интриги предстоящей думской кампании:

"Распределение мандатов между политическими партиями из чисто электорального процесса превратилось в сложную систему согласований и договоренностей, обильно "сдобренную" политическими интересами и задачами федерального уровня. Реально конкурентными, как правило, оказываются буквально 3 - 4 одномандатных округа. Существует не малая вероятность значительного обновления состава кандидатов от "Единой России", в основном за счет сравнительно молодых кадров, включая участников СВО, волонтеров и, возможно, участников различных региональных или федеральных политических программ".

Евгений Семенов, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Нет веских оснований полагать, что сложившаяся в стране культура выборов, а также место и роль органов местного самоуправления в системе публичной власти России претерпят какие-либо серьезные изменения в ближайшие несколько месяцев. Поэтому с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что выборы в городскую думу в Нижнем Новгороде пройдут спокойно и предсказуемо. Подавляющее большинство сохранит "Единая Россия". Не утратят своего представительства в гордуме региональные отделения партий КПРФ и ЛДПР. Чуть больше рисков у СРЗП, но судьба этой партии, как и ее представительства в составе Нижегородской думы VIII созыва, решается не здесь, как бы это не было удивительно нижегородскому избирателю. Пока неясны перспективы "Новых людей". Уйдут многие старожилы и их кресла займут молодые политики из корпуса ветеранов Специальной военной операции. В связи с последним обстоятельством сохранение за Евгением Чинцовым должности спикера в обновленном составе городского парламента вполне логично и актуально".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Сюрпризов и неожиданностей от предстоящих осенью выборов в городскую думу Нижнего Новгорода не ожидаем. И результаты, и партийный состав весьма предсказуемы, так как многое решается путем заранее проведенных внутренних согласований и федеральных рекомендаций. Однако, есть несколько проблемных аспектов, среди которых отмечу пока неясный вопрос, связанный с нарезкой округов и количеством мандатов из-за присоединения Кстова к столице региона. Заданный тренд по введению в состав органов власти участников СВО сохранится, а значит мы увидим среди избранных депутатов ветеранов военных действий. Полагаю, участие и победа Евгения Чинцова будут весьма предсказуемы".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского обозначает задачи, которые будут поставлены перед новым составом Гордумы:

"Выборы в городской парламент - процесс чрезвычайно ответственный в силу роли представительной власти в политической и социальной жизни общества, некогда точно отраженной в латинской поговорке про "глас народа". Отсутствие серьезной политической конкуренции, однообразие политических программ, общее понимание стоящих перед страной проблем и путей их решения не располагает к дискуссиям. При этом, перед новой Думой будут стоять достаточно серьезные задачи. Включение Кстовского округа в черту Нижнего Новгорода, инициативы по реконфигурации Нижегородского района - это только очевидные моменты, а сколько еще всего?"

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"