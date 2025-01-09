Нижегородский филиал "Т Плюс" обновил 2,5 км изоляции на тепловых сетях Кстовского округа Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2024 году заменил 2,5 км тепловой изоляции трубопроводов теплосетей в Кстовском округе.

Энергетики обновили изоляцию тепловых сетей в посёлке Афонино (более 1 км), на улицах Зелёной, Кстовской, Школьной, Чванова в городе Кстово (более 900 м), а также на участке магистрального трубопровода от Новогорьковской ТЭЦ в промзоне.

Замена обветшавшей тепловой изоляции снижает потери тепла при его транспортировке, защищает трубопровод от воздействия факторов внешней среды, сохраняет безопасную для человека температуру поверхности трубопровода. Ожидаемое сокращение тепловых потерь от проведённых в 2024 году работ составит более 1,5 тыс. Гкал в год. Такого количества достаточно, чтобы в течение целого года отапливать три пятиэтажных дома.

Нижегородский филиал "Т Плюс" убедительно просит жителей не нарушать целостность тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения. О фактах её хищения, разрушения и прочих проявлениях вандализма просим сообщить

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70;

– в Кстовском округе – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75.