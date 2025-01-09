Власти Нижнего Новгорода пообещали отремонтировать дорогу в Новопокровском

Администрация Нижнего Новгорода пообещала рассмотреть возможность ремонта дороги по улице Ковская в поселке Новопокровское.
Жительница Новопокровского пожаловалась в соцсети в целом на плохое состояние дорог в посёлке. По словам нижегородки, состояние проезжей части на Ковской вызывает множество нареканий, вся дорога в ямах, а текущего ямочного ремонта асфальтовой крошкой хватает на срок от 2 до 5 дней.
Представители мэрии пояснили, что предстоящей весной пройдет обследование дороги на ул. Ковской. По результатам будет принято решение о объеме финансирования и сроках проведения работ.
Напомним, что поликлинику за 700 млн рублей начали строить в Новопокровском.
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