Нижегородское правительство компенсировало разработчикам 19,5 млн рублей за продажу ПО бизнесу по льготной цене Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области в 2024 году компенсировало разработчикам региона почти 19,5 млн рублей за продажу программного обеспечения (ПО) бизнесу по льготной цене.

Мера поддержки была разработана Минцифры Нижегородской области совместно с АНО «Горький Тех».

«Этот инструмент поддержки помог нижегородским разработчикам кратно увеличить объемы продаж лицензий и успешно выйти со своими цифровыми решениями на рынки других российских субъектов. Так мы ускоряем процесс импортозамещения, стимулируя правообладателей без потерь для своего бизнеса продавать как можно больше программного обеспечения. Благодаря этому представителям малого и среднего бизнеса становится проще перейти на российский софт, приобретая ПО вдвое дешевле», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Разработка подобных мер поддержки ИТ-индустрии отвечает целям нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика».

«Суть программы заключается в том, что мы компенсируем разработчикам 50 процентов от стоимости ПО за продажу лицензий бизнесу, включенному в Реестр МСП. Сами правообладатели делают скидку таким покупателям тоже в размере 50 процентов. Затем разработчикам компенсируется недополученный доход», – пояснил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Компания-разработчик обязана входить в Реестр МСП и быть зарегистрированной на территории Нижегородской области, а ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

АНО «Горький Тех» в этой программе выступает оператором конкурсного отбора на получение компенсации.

«К настоящему моменту продано уже более 800 лицензий на использование нижегородского программного обеспечения. Мера поддержки получила широкий отклик от нижегородских ИТ-компаний, и в ходе проведенного исследования объединения «Руссофт» отмечен высокий уровень заинтересованности. В наших планах – запуск программы в 2025 году по актуализированным условиям, что позволит расширить перечень получателей меры поддержки», – рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Напомним, что Нижегородская область занимает 1-е место в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний среди субъектов РФ. Рейтинг составлен объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт».

В Нижегородской области действует широкий перечень мер поддержки ИТ-отрасли. Кроме меры по компенсации 50% разработчикам ПО и 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из других субъектов РФ, это и Реестр ИТ-стартапов для получения государственной аккредитации Минцифры России в упрощенном порядке, и льготная ИТ-ипотека до 6% годовых. Кроме того, в регионе действует упрощенная система налогообложения со ставками 1% на «доходы» и 5% на «доходы минус расходы», патентная система налогообложения, цифровой маркетплейс отечественных ИТ-решений « ит-маркетплейс.рф ».

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).