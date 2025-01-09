Против четырех нижегородцев завели дело за содействие нелегальной миграции Происшествия

Против четырех жителей Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело за содействие нелегальному мигранту.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области, у иностранного гражданина истек срок разрешения на временное проживание в регионе.

В марте-апреле 2024 года четверо нижегородцев, по предварительному сговору, за материальное вознаграждение изготовили поддельные документы, позволившие мигранту продлить свое пребывание в России незаконным путем.

Ранее сообщалось, что полицейские выявили 5 нарушителей среди 56 мигрантов в Нижнем Новгороде.