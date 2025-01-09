Против четырех нижегородцев завели дело за содействие нелегальной миграции

Против четырех жителей Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело за содействие нелегальному мигранту.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области, у иностранного гражданина истек срок разрешения на временное проживание в регионе.
В марте-апреле 2024 года четверо нижегородцев, по предварительному сговору, за материальное вознаграждение изготовили поддельные документы, позволившие мигранту продлить свое пребывание в России незаконным путем.
Ранее сообщалось, что полицейские выявили 5 нарушителей среди 56 мигрантов в Нижнем Новгороде.
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