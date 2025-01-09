Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме приступили к разработке законопроекта, направленного на запрет сатанизма в России. Об этом, как сообщает телеканал "360", рассказал депутат Николай Бурляев на круглом столе, организованном комитетом по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений.

Бурляев заявил, что обсуждение сатанизма как действующей структуры уже начато, и ведётся работа над проектом закона о его запрете. Он выразил надежду, что комитет сможет представить проект в течение ближайших 10 дней.

Круглый стол проходит в рамках Рождественских образовательных чтений, посвященных 80-летию Великой Победы и теме "Память и духовный опыт поколений".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. Он отметил, что в стране действуют секты, связанные с международными сатанистскими движениями. Эти организации проводят обряды, вербуют молодёжь и открыто регистрируют свои группы в социальных сетях и сообществах.