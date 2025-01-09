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ИТ-технопарк площадью 170 тысяч кв. метров построят в Нижнем Новгороде

31 января 2025 10:04  [138]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев заключили соглашение о создании в Нижнем Новгороде ИТ-технопарка, который станет важной частью высокотехнологичного кластера города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глеб Никитин отметил, что новый технопарк будет ключевым элементом масштабного ИТ-квартала в центре города. Здесь разместятся офисы как крупных ИТ-компаний, так и стартапов. В непосредственной близости находятся ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и один из участков инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». По словам губернатора, такая концентрация науки, образования и бизнеса поможет региону подготовить востребованных специалистов для цифровой экономики.  

Проект предусматривает строительство двух корпусов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Первый объект на улице Малой Ямской, 1, планируется сдать в 2026 году, второй – на улице Малой Ямской, 4 – до конца 2028 года. В числе ключевых направлений работы технопарка – искусственный интеллект, интернет вещей, телекоммуникации, кибербезопасность, цифровизация промышленности, облачные сервисы, системы «Умный дом» и «Умный город», робототехника и PSIM-системы. Реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест, а сам технопарк станет одним из крупнейших в стране.  

Андрей Кузяев подчеркнул, что будущий объект войдет в единую экосистему с ИТ-кампусом и инновационным научно-технологическим центром «Квантовая долина». По его словам, технопарк станет не только крупным технологическим центром России, но и своеобразным «порталом в будущее».  

Отметим, что подготовка специалистов для ИТ-отрасли – одна из ключевых задач нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Этот проект стал преемником нацпроекта «Цифровая экономика».

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Теги:
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