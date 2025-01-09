Спрос на онлайн-мероприятия вырос в Нижегородской области почти в 3 раза Общество

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Цифровая экосистема МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк изучила особенности проведения онлайн-совещаний в организациях Нижегородской области. В целом интерес к онлайн-мероприятиям в области в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос примерно в три раза.

Компании Нижегородской области стали проводить в 2024 году почти в три раза больше деловых встреч и вебинаров, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы МТС.

Компания проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций в регионе. Выяснилось, что сервисы чаще использовались образовательными учреждениями Нижегородской области, включая университеты, колледжи, частные и государственные школы. Помимо этого, среди активных пользователей были общественные организации, медицинские учреждения, предприятия из сферы информационных технологий и промышленности, а также компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли.

Нижегородские организации применяли платформы для бизнес-коммуникаций, проводя дистанционные встречи, вебинары и онлайн-курсы. Большинство рабочих созвонов назначалось на 11:00. Пользователи часто обращались к возможностям искусственного интеллекта. Половина участников воспользовалось возможностью замены или размытия фона. Еще 22% использовали автоматическую расшифровку речи, а 13% - шумоподавление. В 9% случаев искусственный интеллект использовался для развлечений, таких как примерка масок или цифровых аватаров. Ещё 5% пользователей оценили возможности ИИ для экономии времени, используя функции подведения итогов встреч и создания видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

"Современные платформы для бизнес-коммуникаций значительно упрощают рабочие процессы и повышают их эффективность, делая общение между коллегами и партнёрами более продуктивным и удобным. Одна из ключевых функций таких платформ — это возможность изменять фон, использовать маски и шумоподавление. Это делает общение более комфортным и позволяет сосредоточиться на содержании. Кроме того, платформы предлагают функцию создания кратких итогов встреч. Это позволяет участникам быстро зафиксировать основные моменты обсуждения и использовать их в дальнейшем для подготовки отчётов или презентаций", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.