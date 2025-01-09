Огневой налет на пункт ВСУ с участием нижегородца попал на видео

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Опубликованы кадры огневого налета на опорный пункт ВСУ с участием жителя Нижегородской области. Видео выложил автор телеграм-канала "Военный Осведомитель". Внимание на ролик обратил глава Арзамаса Александр Щелоков.
"На видео — работа нашего арзамасца, попавшая в объектив и опубликованная одним из телеграм-каналов. Ждем с щитом!" — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Щелоков не стал разглашать имя-фамилию участника СВО. Лишь уточнил, что он проходит службу в Силах специальных операций РФ (ССО). А его отец — офицер.
По данным блогера, выложившего это видео, наблюдателей ВСУ ликвидировали российские снайперы. Затем украинские военные были подавлены плотным стрелково-гранатометным огнем и загнаны в траншеи. Часть солдат ВСУ уничтожили, часть взяли в плен.
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