Огневой налет на пункт ВСУ с участием нижегородца попал на видео Общество

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Военный Осведомитель"

Опубликованы кадры огневого налета на опорный пункт ВСУ с участием жителя Нижегородской области. Видео выложил автор телеграм-канала "Военный Осведомитель". Внимание на ролик обратил глава Арзамаса Александр Щелоков.

"На видео — работа нашего арзамасца, попавшая в объектив и опубликованная одним из телеграм-каналов. Ждем с щитом!" — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Щелоков не стал разглашать имя-фамилию участника СВО. Лишь уточнил, что он проходит службу в Силах специальных операций РФ (ССО). А его отец — офицер.

По данным блогера, выложившего это видео, наблюдателей ВСУ ликвидировали российские снайперы. Затем украинские военные были подавлены плотным стрелково-гранатометным огнем и загнаны в траншеи. Часть солдат ВСУ уничтожили, часть взяли в плен.