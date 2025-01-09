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Происшествия

Главу одной из структур "Росатома" задержали за мошенничество в Нижнем Новгороде

31 января 2025 12:59  [127] Происшествия

Генеральный директор АО "Росатом Экологический интегратор" (ранее "Русатом Гринвэй"), входящего в структуру госкорпорации "Росатом", Ирина Марченко стала одной из подозреваемых по делу о мошенничестве, связанном с утилизацией опасных отходов в Нижегородской области. 

В пресс-службе компании заявили, что оказывают правоохранительным органам всю необходимую поддержку в рамках расследования.  

Помимо Ирины Марченко, в деле фигурируют трое предпринимателей из Нижегородской области, в том числе депутат совета депутатов городского округа Бор Дмитрий Чугрин, пишет "Ъ - Приволжье". По версии следствия, они предоставили поддельные документы, в которых значилось, что загрязненный нефтепродуктами грунт был размещен на специализированном полигоне. Однако, как установили следователи, отходы фактически передавались частным компаниям для проведения планировочных работ.  

На основании фиктивных документов предприниматели получили от АО "Росатом Экологический интегратор" выплату в размере 36 млн рублей за невыполненные работы. По решению суда трое подозреваемых помещены под домашний арест, еще одному фигуранту дела запрещено совершать определенные действия. 

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Теги:
Мошенничество Росатом Уголовное дело
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