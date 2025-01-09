Росатом займется реализацией высокотехнологичных проектов в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

29 января в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» им. А.Д. Сахарова состоялся День Росатома, на котором обсуждались вопросы реализации высокотехнологичных проектов в Нижегородской области, направленных в том числе на достижение национальных целей развития. Организаторами мероприятия от госкорпорации «Росатом» выступили департамент по взаимодействию с регионами и департамент поддержки новых бизнесов, от правительства Нижегородской области – министерство экономического развития и инвестиций.

Пленарное заседание открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Росатом — наш основной партнер по множеству сфер, в первую очередь, по тем, которые влияют на будущее, инновации, образование, которые определены президентом России как национальные цели развития. Мы видим большой потенциал сотрудничества в сфере здравоохранения, промышленности, логистики и ИТ. Росатом уже рассматривает формат возможного участия в наших флагманских проектах: «Город здоровья», Центр обработки данных для закрытия растущей потребности ИКТ-отрасли региона, ИТ-кампус «НЕЙМАРК», ОЭЗ «Кулибин». Очень важно, что наши запросы на развитие Нижегородской области совпадают. Сегодняшняя стратсессия со всеми заинтересованными департаментами госкорпорации на площадке «Маяка» для нас всех — ценный опыт и возможность не только презентовать наши проекты, но и обсудить сразу со всеми профильными специалистами технические параметры и возможные корректировки», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От госкорпорации «Росатом» в пленарном заседании приняли участие директор по информационной инфраструктуре Евгений Абакумов, директор департамента по взаимодействию с регионами Марина Кирдакова, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев и генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Основной акцент мероприятия, объединившего более 200 участников из 60 организаций, был сделан на реализации высокотехнологичных проектов в сферах здравоохранения, образования, промышленности, логистики и информационных технологий.

«Госкорпорация «Росатом» по праву является технологическим лидером в нашей стране, активно развивающим более 80 направлений бизнеса в непрофильных областях. В их числе - медицина, логистика, электромобильность, интеграция цифровых технологий в управлении городами и другие сферы. В этом году мы отмечаем 80-летие атомной отрасли, и примечательно, что первый День Росатома проходит на нижегородской земле, которая является одним из опорных регионов госкорпорации. Новые проекты, которые будут реализованы здесь, существенно увеличат количество рабочих мест и создадут мощную платформу для дальнейшего инновационного развития», — отметил директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

В рамках стратегической сессии стороны договорились о строительстве на территории Нижегородской области центра обработки данных, а также современного офисно-научного центра по разработке радиоэлектронной продукции, здесь же планируется разместить музей достижений в области критической информационной инфраструктуры.

«Росатом является давним и надежным партнером Нижегородской области. Еще в 2018 году мы вместе запускали проект «Эффективный регион», а сегодня почти тысяча предприятий использует производственную систему и является поставщиками госкорпорации. Такое взаимодействие позволяет в полной мере реализовать промышленный и научный потенциал региона. Поддержка Росатома поможет создать условия для прорывного развития в таких отраслях, как электромобильность, робототехника, квантовые вычисления. Усилиями губернатора, правительства, депутатов регионального парламента созданы максимально комфортные условия для реализации бизнес-проектов. Мы рассчитываем, что партнерство со структурами Росатома приведет к локализации производства и созданию новых рабочих мест в Нижегородской области»», - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По направлению развития здравоохранения обсуждалась возможность реализации инициативы «Город здоровья». В рамках проекта предполагается строительство и модернизация медицинских объектов. Новый комплекс объединит передовые технологии диагностики и лечения, в том числе онкологических заболеваний. Предполагается, что в него войдет специализированный центр, объединяющий направления диагностики, ментального здоровья, сна и бодрствования, а также восстановления тела и профилактики возрастных изменений. В настоящее время в России таких учреждений крайне мало.

Заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО «Росатом Наука» Петр Зеленов представил проекты научно-практического сотрудничества научного дивизиона Росатома с медицинскими и образовательными организациями региона по направлению «высокотехнологичная и ядерная медицина». В частности, рассказал о совместных планах с Нижегородским областным клиническим онкологическим диспансером и Приволжским исследовательским медицинским университетом по разработке и проведению доклинических испытаний новых радиофармпрепаратов, внедрению методов ядерной медицины в ревматологии и травматологии, с открытием экспериментального подразделения с виварием и комплексом лабораторных помещений.

Росатом также окажет методическую и методологическую поддержку инновационным проектам Нижегородской области. На полях мероприятия соответствующее соглашение подписали генеральный директор отраслевого центра развития инноваций Росатома Станислав Кречетов и директор Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора Тимур Радаев. Соглашение предоставит проектным командам региона возможность участия в отборочных этапах акселерационных программ Росатома, где они смогут дорастить и усовершенствовать свои проекты. Первые два нижегородских проекта в сфере аддитивных технологий и робототехники уже изъявили желание подать заявку.

В ходе секции «Информационные технологии» обсуждался совместный проект внедрения на объектах в Нижегородской области решения Росатома для управления зданиями и сооружениями «Инфраструктурная IoT-платформа». Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий в режиме реального времени. Также оно идеально подходит для создания ситуационных центров, построения концепции «Умного офиса», а благодаря встроенной системе интеграции — для работы с цифровыми информационными моделями зданий. Стороны договорились, что «Росатом Инфраструктурные решения» и администрация области проработают применение «Инфраструктурной IoT-платформы» в системе ЖКХ, на территории IT-кампуса и других подведомственных объектах в регионе для дальнейшей реализации.

«Подобные Дни госкорпорации «Росатом» мы проводим второй год. Уже сейчас можно сделать вывод, что формат работы в виде таких стратегических сессий востребован как регионами, так и представителями бизнесов госкорпорации. Нижегородская область — наш важнейший стратегический партнер, при этом максимально заинтересованный в том, чтобы совместно реализовывать масштабные амбициозные проекты. По итогам проделанной коллегами работы видно, что разработанные предложения направлены на решение задач, стоящих не только перед конкретным субъектом, но и всей страной. Проведенное мероприятие позволило сформировать команды из профильных компетентных специалистов, которые продолжат заниматься разработанными проектами и способны довести их до успешной реализации», ­— сказала директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Марина Кирдакова.