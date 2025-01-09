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Общество

Нижегородские власти и «Росатом» договорились о создании "Города здоровья"

31 января 2025 19:43  [92] Общество

Фото: Росатом

В Нижнем Новгороде состоялось обсуждение перспектив реализации масштабного медицинского проекта «Город здоровья». В переговорах приняли участие представители правительства Нижегородской области, государственной корпорации «Росатом» и группы компаний «Медскан». Проект направлен на строительство современных медицинских объектов и модернизацию существующих учреждений здравоохранения.  

На рабочей встрече, прошедшей 29 января, присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его заместитель Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова, первый замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров, основатель и акционер ГК «Медскан» Евгений Туголуков, генеральный директор компании Тимур Мубаракшин, а также представители бизнеса и медицинской отрасли.  

«Город здоровья» задуман как медицинский комплекс полного цикла, объединяющий превентивную медицину, диагностику и высокотехнологичное лечение. Реализация проекта позволит ускорить оказание плановой медицинской помощи, привлечь пациентов из других регионов и создать условия для развития международного медицинского туризма.  

Одним из ключевых элементов проекта станет создание «Лонживити центра» – первого в регионе медицинского пространства, объединяющего направления диагностики, ментального здоровья, контроля сна и бодрствования, восстановления организма и профилактики возрастных изменений. В России такие центры пока практически не развиты, что делает инициативу уникальной.  

Основатель ГК «Медскан» Евгений Туголуков подчеркнул, что компания стремится выстраивать медицинскую экосистему, обеспечивая доступ к передовым технологиям и стандартам лечения. По его словам, участие в проекте «Город здоровья» станет шагом к повышению качества медицинских услуг и увеличению продолжительности жизни жителей региона. Он также выразил уверенность, что сотрудничество с «Росатомом» внесёт значительный вклад в развитие нижегородского здравоохранения.

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Теги:
Медицина и здоровье Росатом
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