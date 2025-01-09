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Общество

Сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны

31 января 2025 15:06  [94] Общество

Фото: Александр Воложанин

Сроки начала возведения пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде станут известны весной 2025 года. Их озвучат после завершения экспертизы проекта террасного парка, который планируется создать в этой зоне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казённом учреждении "ГУММиД".  

На данный момент контракт на обустройство террасного парка действует до ноября 2025 года. В ходе дополнительных инженерных изысканий в проект были внесены изменения, а в декабре 2024 года обновлённая документация была передана на экспертизу.  

В администрации пояснили, что ориентировочные сроки строительства моста объявят сразу после завершения проверки проектной документации.  

Ранее существовавший Студенческий мостик, расположенный в Университетском переулке, был признан аварийным и закрыт весной 2023 года, а летом его полностью разобрали. До появления новой переправы горожанам предложили обходные маршруты через Малую Покровскую улицу и Лыковую Дамбу. В настоящее время на территории оврага ведётся устройство свайного основания для будущего моста: из запланированных 83 свай установлены 37, следующим этапом станет монтаж опор.  

Разработкой проекта террасного парка занимается государственное предприятие Нижегородской области "ДиРОН". Изначально на благоустройство территории было выделено 3,46 млрд рублей, однако к концу 2024 года стало известно о возможном увеличении бюджета до 4,5 млрд рублей.

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Теги:
Благоустройство Мост Почаинский овраг
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