Сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны Общество

Фото: Александр Воложанин

Сроки начала возведения пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде станут известны весной 2025 года. Их озвучат после завершения экспертизы проекта террасного парка, который планируется создать в этой зоне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казённом учреждении "ГУММиД".

На данный момент контракт на обустройство террасного парка действует до ноября 2025 года. В ходе дополнительных инженерных изысканий в проект были внесены изменения, а в декабре 2024 года обновлённая документация была передана на экспертизу.

В администрации пояснили, что ориентировочные сроки строительства моста объявят сразу после завершения проверки проектной документации.

Ранее существовавший Студенческий мостик, расположенный в Университетском переулке, был признан аварийным и закрыт весной 2023 года, а летом его полностью разобрали. До появления новой переправы горожанам предложили обходные маршруты через Малую Покровскую улицу и Лыковую Дамбу. В настоящее время на территории оврага ведётся устройство свайного основания для будущего моста: из запланированных 83 свай установлены 37, следующим этапом станет монтаж опор.

Разработкой проекта террасного парка занимается государственное предприятие Нижегородской области "ДиРОН". Изначально на благоустройство территории было выделено 3,46 млрд рублей, однако к концу 2024 года стало известно о возможном увеличении бюджета до 4,5 млрд рублей.