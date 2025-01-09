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Общество

Нижегородец узнал о двойных почках только на операционном столе

31 января 2025 17:23  [120] Общество

Житель Нижнего Новгорода обратился в урологическое отделение НОКБ имени Н.А. Семашко с жалобами на камни в почках и мочеточнике. Первичная диагностика с помощью УЗИ подтвердила наличие уролитиаза, однако более детальное обследование с применением контрастной МСКТ оказалось невозможным из-за непереносимости пациентом контрастного вещества.  

Настоящий сюрприз ждал врачей уже в операционной. По данным Telegram-канала "Бокал прессека", во время уретроскопии было выявлено полное удвоение почек и мочеточников с обеих сторон — редкая врождённая аномалия, о которой пациент даже не подозревал.  

Как пояснил уролог клиники, кандидат медицинских наук Василий Власов, полное удвоение почек характеризуется наличием двух чашечно-лоханочных систем и двух мочеточников, которые открываются в мочевой пузырь отдельными устьями. При этом удвоенные почки часто крупнее обычных и могут долго не давать о себе знать, обнаруживаясь случайно.  

Несмотря на неожиданную находку, операция прошла успешно — врачи удалили камень, и уже через три дня пациент был выписан домой.  

По словам специалистов, такая аномалия может приводить к нарушениям уродинамики, повышая риск хронических воспалительных процессов. Однако в случае отсутствия осложнений лечение, как правило, не требуется.

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Теги:
больницы Здоровье
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