Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 января 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Трампизм без иллюзий", "Изменения в миграционной политике России являются устойчивым трендом федерального уровня", "Открытый диалог с застройщиками поможет оперативно провести необходимые мероприятия и внедрить новые принципы работы".

Федеральная тема - Трампизм без иллюзий

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов считает, что за 10 дней, прошедших с момента инаугурации президента Трампа, он уже успел удивить весь мир.

"Теперь ни у кого уже нет сомнений, что шоу началось, и оно будет довольно захватывающим. Что же у нас в программе? В своей инаугурационной речи Дональд пообещал войти в историю как объединитель и миротворец. Вполне по-мессиански он заявил, что с его приходом для Америки наступает Золотой век, эпоха процветания. Её армия станет самой сильной, а сама она будет самой индустриально развитой страной. Американцам также пообещали даже флаг на Марсе.

Страну должна захлестнуть волна перемен, которая и сделает её вновь самой великой. Больше бы этой стране мог обещать только Бог. Впрочем, многие почитатели Трампа считают его божией десницей и спасителем Америки. Для американского сознания с его библейской образностью сравнение Трампа с Моисеем вполне законно. Впрочем, другие сравнивают его не с Моисеем, а с Муссолини. Но у кого какие аналогии…

И вот одно из первых, что делает миротворец Трамп, так это переименовывает Мексиканский залив в Американский, грозит отобрать Гренландию у Дании, а Панамский канал у Панамы, ставит «на колени» Колумбию, тем самым демонстрируя, что основным принципом внешней политики США остается грубая сила. Международное право уже не действует, и в мире будущего, который провозглашает Трамп, главным критерием будет именно сила-power, причем не soft, т.е. мягкая сила, а именно грубая и жесткая (hard).

Это вызывает зависть, в том числе и с нашей стороны, а именно со стороны консервативной и патриотической общественности, которой тоже хочется, чтобы наша власть была сильной и жесткой, держащей в руках не цветные карандаши, а биту, а еще лучше кувалду, образ которой не случайно стал столь популярным.

Да и настроенность Трампа на восстановление здравого смысла во внутренней политике, в частности его заверения о том, что он вернет в законодательство исключительно два пола – мужской и женский, не могут не вызывать симпатий. Весь этот радужный цирк успел всех изрядно утомить. Равно как и вопрос с неуправляемой миграцией, разрушающей сложившийся внутренний уклад жизни коренного населения в ряде дотоле благополучных стран.

Неудивительно, что у ряда западных консерваторов фигура Трампа вызывала восторг еще до его второго избрания. В кругах правых интеллектуалов он уже считается своего рода фаустовской фигурой, которая должна спасти Америку и Запад от упадка, вернуть западной культуре былое величие.

Что же означает Трамп как проект? После распада СССР в начале 90-х годов выходит два интеллектуальных бестселлера. «Конец света» Фрэнсиса Фукуямы, обещающий нам либеральный рай, и «Столкновение цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона, пророчащее о грядущей цивилизационной войне всех против всех. Как бы мы не смеялись сейчас над концепцией Фукуямы, но он в чем-то был прав. История старого мира кончилась, капитализм победил, никаких альтернатив социально-экономических альтернатив современный мир не предоставляет. Вот только Фукуяма мнил о либеральном блаженстве, а мы получили перманентный кризис. Поэтому роль пророка достается скорее Сэмюэлю с его «Столкновением цивилизаций». Мы становимся свидетелями формирования многополярного мира, в котором вновь огромную роль начинает играть национальная и религиозная идентичность.

Очевидно, что глобальный либеральный проект, предполагающий мировое господство Запада и превращение мира в глобальную бесконфликтную деревню, закрывается. Ряд наций, составляющих большую часть человечества, оказался органически не готов к усвоению либеральных ценностей и торжеству демократии. Это последний универсальный проект, который рухнул на наших глазах.

Но глобальный финансовый капитализм никуда не делся, он готов вести дело с возникающим многополярным миром, границы которого уже не определяют идеологии. В этом мире важны не политические взгляды, а идентичность, которая определяется национальным и религиозным происхождением. Сейчас уже понятно, что в этом глобальном капиталистическом мире у нас нет никакого образа будущего, кроме идеализированного прошлого. Тот же Трамп берет на знамя образ классической консервативной процветающей Америки 50-х, дополняя его аэрокарами и ракетами на Марс. Этакий археофутуризм.

Если в эпоху господства политических идеологий у нас была надежда на светлое будущее, и именно образы будущего нас разъединяли, то теперь мы знаем, что в будущем с его демографическими, экологическими, социальными и прочими проблемами, нас не ждет ничего хорошего. Поэтому наш взгляд обращен в прошлое, и именно прошлое нас объединяет.

Многополярный мир будущего, который сейчас рождается, не будет нам ласковым домом. Многополярность с неизбежностью предполагает как сотрудничество, так и конкуренцию за ресурсы и рынки, что в условиях капитализма вызовет перманентные кризисы, которые, учитывая наличие ядерного оружия, будут приводить скорее к гибридным войнам, чем к глобальному противостоянию. Мир уже сейчас ходит по лезвию бритвы, и всем придется привыкать к этой цивилизационной эквилибристике.

Неолиберальный капитализм заключает союз с консерватизмом, который многие либеральные критики с ходу окрестили фашизмом. Но когда фашизм везде, то сам этот термин теряет свой смысл и становится пустым понятием. Просто власти больше не нужна фальшь либеральной демократии, тем более что современные технические средства в сочетании с рынком потребления позволяют установить контроль гораздо более эффективный, чем тот, который предоставляли демократические институты.

Что это означает? Наверное, прежде всего то, что мы живем в эпоху цинизма. Социализм или либерализм живут утопией, мечтой о будущем, они считают природу человека способной к осуществлению мечты. Социализм обещал нам будущее, либерализм идеализировал настоящее, пытаясь прикрыть царящую несправедливость фиговым листком демократии и прав человека. Консерватизм же предлагает принять все таким, каким оно есть, так как только увидев реальное положение вещей, можно исправить хоть что-то, примирившись с тем, что исправить нельзя.

Конечно, есть консерватизм утопический, который пытается возродить прошедшие эпохи, восстановить монархию Романовых или крепостное право. О подобных ролевых играх вряд ли стоит серьезно говорить, т.к. классический консерватизм заключается в другом. Он выступает за сохранение некоего постоянного ядра цивилизации, вокруг которого она строилась, строится и будет строиться.

В мире победившего консерватизма не стоит питать иллюзий. Между неокапиталистическими центрами (мир-системами) невозможен универсальный союз. Консерватизм у каждого свой. То, что США пошли по тому же «правому» пути, по которому Россия уже идет с 2012 года, вовсе не означает, что мы станем с США друзьями. США будет бороться за первое место в этом мире всеми средствами, и тот же Трамп будет служить интересам своей нации и своего капитала, что с высокой вероятностью означает продолжение конфликта между нашими державами.

Просто мир становится более понятным, более циничным и более жестоким. Чего стесняться? Покровы сброшены. И в этих условиях нам важен не столько ясный образ будущего, который до конца общемирового кризиса никому не увидеть, сколько внятный образ прошлого, который бы всех нас объединял перед лицом будущих испытаний".

Федеральная тема – Изменения в миграционной политике России являются устойчивым трендом федерального уровня

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что в начале 2025 года вступает в действие ряд новаций в российском миграционном законодательстве.

"Так, с 1 января 2025 года сокращается максимальный срок пребывания на территории РФ иностранных граждан, прибывающих в Россию из безвизовых стран – не более 90 дней в календарном году. С 25 января увеличивается срок нахождения в браке с гражданином РФ, необходимый для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (до 3 лет), а с 5 февраля иностранных граждан можно будет ставить на учет по месту пребывания не более чем на год.

Также впервые в отечественном законодательстве появится понятие режима высылки, применяющегося в отношении иностранцев, не имеющих законных оснований для проживания в России. В Российской Федерации будет создан реестр контролируемых лиц из числа иностранных граждан-нарушителей, оператором которого станет МВД России. Будут скорректированы обязанности иностранных граждан в период их пребывания на территории Российской Федерации – они будут обязаны воздерживаться от деятельности, наносящей ущерб интересам страны, соблюдать российское законодательство, уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, многообразие региональных и этнокультурных укладов и не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику государства.

Указанные законодательные решения являются отражением устойчивого тренда общефедерального уровня, связанного с корректировкой миграционной политики в России. Рассмотрим основные составные элементы данного тренда.

Во-первых, это противодействие нелегальной миграции, представляющей угрозу как для национальной безопасности, так и для экономического развития государства. В соответствии с подписанным Президентом РФ указом, все находящиеся на территории России мигранты с неурегулированным статусом обязаны его легализовать или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. В условиях сложной международной обстановки, включающей в себя рост террористической угрозы и иных рисков, фактор нелегальной миграции является потенциально дестабилизирующим фактором.

Во-вторых, это упорядочение и повышение контролируемости трудовой миграции. Здесь необходимо отметить тот факт, что действующее российское миграционное законодательство является одним из наиболее мягких в мире. В современных условиях данное обстоятельство представляет большую проблему, требующую системного решения. Для сравнения можно привести опыт таких стран Персидского залива как Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия, в которых миграционная политика основана на нулевой толерантности к нарушению национального законодательства иностранными гражданами, использовании практик целевого организованного набора рабочей силы и строгой ответственности работодателей за привлеченных в страну иностранцев.

В-третьих, это обеспечение лояльности проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан по отношению к национальному законодательству, государственным интересам и российской культурной идентичности. Здесь необходимо отметить неприятие любых форм религиозного радикализма и неуважения к общепринятым культурным нормам, а также недопустимость возникновения в российских населенных пунктах закрытых анклавов, образованных по этническому или религиозному признаку.

И, наконец, в-четвертых, это стремление повысить экономический эффект от трудовой деятельности иностранных граждан за счет постепенного сокращения количества иностранцев, осуществляющих на территории РФ низкоквалифицированную трудовую деятельность, при одновременном стимулировании переселения в Россию высококвалифицированных специалистов - научных работников, преподавателей, исследователей, профессионалов в сфере высоких технологий. С этой целью реализуется ряд программ, направленных на привлечение в различные регионы России особо ценных специалистов из зарубежных государств, включая страны Запада. Примером реализации данного подхода является деятельность областного кадрового агентства «ОКА» в Нижегородской области. По состоянию на январь 2025 года в эту организацию от иностранных граждан поступило 287 заявок на переселение в регион".

Региональная тема – Открытый диалог с застройщиками поможет оперативно провести необходимые мероприятия и внедрить новые принципы работы

Эксперт "Минин-центра", руководитель представительства Российского Союза строителей по Нижегородской области, председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов отмечает, что в 2025 году вступает в силу ряд важных законов, поправок и нормативов в сфере недвижимости, строительства и градостроительства.

"Чтобы их обсудить, специалисты регионального министерства строительства провели для застройщиков видеоконференцию-семинар. Среди основных вопросов рассмотрели - изменение размера госпошлин за постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, особенности согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и предоставления копии решения об установлении либо изменении зоны с особыми условиями использования территорий.

Что касается согласования архитектурно-градостроительного облика, то отмечу, что еще в 2023 году вступили в силу требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объекта капитального строительства и правила его согласования, и в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) определили территории, на которых будет требоваться согласование АГО возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Таким образом, регламент в Правилах землепользования и застройки был, но не было порядка. В декабре 2024 года его утвердили, и он вступил в силу с момента опубликования. В целом такое пристальное внимание к архитектурно-градостроительному облику положительно влияет на облик наших городов, исключает субъективный подход при согласовании АГО, определяет круг требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим, цветовым решениям, отделочным материалам, подсветке, размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий.

Также в рамках семинара обсудили еще один важный вопрос – это продление еще на один год нормы законодательства, предусматривающей возможность внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения без учета предельных сроков направления соответствующего заявления. Положение применимо в отношении разрешений на строительство объектов, выданных до 1 января 2023 года, по которым не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Норма будет действовать до 1 января 2026 года. И здесь я хотел бы особо отметить, что в целом это решение правильное, но главное им не злоупотреблять. Ни для кого не секрет, что в нашем регионе сложилось особое отношение к долгостроям. Мы помним, насколько плачевной была ситуация еще несколько лет назад. Тысячи людей годами ждали свои квартиры, брошенные недостроенные дома ветшали и портили облик города. Благодаря масштабной работе, проведенной Правительством, эта проблема была решена. Поэтому подчеркну, что продление сроков должно быть только по объективным причинам, а не просто затягивание сроков ввода объекта.

Конечно, не обошли вниманием и изменения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяющих порядок выдачи разрешений на строительство в границах территорий, которые подлежат комплексному развитию. Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года. Нововведения, в частности, касаются проверки требований соблюдения очередности планируемого развития территорий, а также сроков реализации объектов жилого, производственного, общественно-делового назначения и объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Вообще механизму комплексного развития территорий (КРТ) уделяется большое внимание, и это оправданно, так как КРТ - это основной тренд жилищного строительства на ближайшие десятилетия.

Ну и в заключение хочу сказать, что инвестиционно-строительная деятельность – это такая достаточно масштабная и капиталоемкая сфера, и ее бывает достаточно сложно оперативно перестроить относительно изменений. Безусловно все изменения в законодательстве имеют правильное направление и окажут положительное влияние на развитие отрасли, но также строительная отрасль нуждается и в стабильности. Хотелось бы один раз идеально разработать новые нормы, утвердить их и стабильно дальше по ним работать".