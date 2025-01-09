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Общество

Волонтеры помогают организовать работу предприятия, на которое смогут трудоустроиться ветераны СВО

31 января 2025 17:13  [28] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Советском районе Нижнего Новгороде прошел субботник по приведению в порядок помещения для организации производства, на котором будут работать ветераны СВО, в том числе с ограничениями по здоровью.

В приемную партии Советского района с просьбой помочь "рабочими руками" обратился руководитель ООО "Барс" Александр Коннов. Предприятие занимается производством гибкого камня, его соучредителями и сотрудниками являются ветераны СВО. На данный момент есть потребность в расширении производства и создании новых рабочих мест. Поддержку оказал благотворительный фонд "Лотос", передав предприятию в безвозмездное пользование здание бывшей котельной, полученное от муниципалитета для реализации социально важных проектов.

"С Александром Конновым мы сотрудничаем давно. Очень важно, что это предприятие организовано по инициативе и для участников СВО. В Советском районе они планируют открыть еще одну производственную площадку. Мы, конечно, не могли остаться в стороне и сразу откликнулись на просьбу помочь в подсобных работах, чтобы быстрее подготовить здание к ремонту. И сегодня здесь десятки волонтеров – вот такой большой дружной командой все включились в работу. Уверен, что общими усилиями у нас все получится! Будем и дальше поддерживать этот важный социальный проект", -
рассказал секретарь местного отделения "Единой России" Советского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

В составе трудового десанта – активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии", студенты радиотехнического колледжа и колледжа малого бизнеса, воспитанники Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина, волонтеры Центра военно-патриотического воспитания им. М. Настина. Они очистили помещения бывшей котельной от крупногабаритного мусора, в дальнейшем здесь начнутся ремонтные работы.

Трудоустроиться на предприятие в Советском районе смогут не менее десяти человек, в том числе имеющие ограниченные возможности здоровья.

"У нас уже есть производство в Сормовском районе. Наше предприятие организовано ветеранами СВО и трудятся у нас также ребята, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. На данный момент там работает 11 человек, из них двое с ограниченными возможностями. Сейчас совместно с благотворительным фондом "Лотос" готовим к открытию в Советском районе второе такое производство гибкого камня, а также технических средств для нужд СВО", - сообщил Александр Коннов.

Руководить новым цехом будет участник СВО Георгий Ненастин. По его словам, уже есть желающие устроиться на производство в Советском районе. Пять ветеранов СВО специально для этого прошли обучающие курсы на получение профессии "сварщик" по программе, организованной фондом "Защитники Отечества".

"Такая поддержка очень важна для реабилитации и социализации участников СВО. Я сам долгое время не мог "вернуться" в мирную жизнь, начать думать о будущем. И эта работа дает направление, стимул двигаться дальше самому и помогать другим. Когда ты сам побывал там, то чувствуешь еще большую ответственность и желание помочь своим", - отметил он.

Напомним, поддержка участников СВО и их семей – приоритетная задача "Единой России". Ей посвящен целый раздел народной программы партии, в который вошли 13 положений. В том числе, по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

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Теги:
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