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Общество

"Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы

31 января 2025 18:51  [3] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В числе мероприятий партии в годовщину Великой Победы – акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев СВО, всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест. 

Оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории, что особенно актуально в объявленный Президентом Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. 

«Мы даем старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам – участникам специальной военной операции. Впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», - сообщил Владимир Якушев. 

Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей. 

25 апреля по всей стране и в 80 странах мира «Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы».  Минобрнауки организует площадки международной акции во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию текста подключится Фонд «Защитники Отечества» - площадками для проведения станут региональные филиалы. 

«В прошлом году Диктант писали более двух миллионов человек на 30 тысячах площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше», - сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.  

Также «Единая Россия» продолжит проводить традиционные патриотические акции и развивать новые форматы исторического просвещения.  

«Партия весной инициирует традиционные акции «Пробег победы», «Письмо Герою», «Окна победы» и другие. Принципиально важно, чтобы эти мероприятия охватили самый широкий круг наших граждан, побудили их задуматься о значении Великой Отечественной войны в судьбе нашей страны, в судьбе Европы и мира», - заключил Сергей Нарышкин. 

«Единая Россия» также продолжит выполнять поручение Главы государства по формированию перечня и приведению в порядок объектов, связанных с подвигом фронта и тыла. Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что продолжатся акции «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Парад у дома ветерана», адресные поздравления фронтовиков. Появятся и новые акции.

«В этом году, договорившись с социальной сетью ВКонтакте, мы хотим в каждом регионе сделать сообщества, посвящённые ветеранам. В них будут размещаться памятные фотографии из их жизни, новости», - рассказал Александр Сидякин. 

Партия окажет содействие в создании в регионах муралов, посвящtнных Героям Великой Отечественной войны и СВО. Сейчас они появляются на фасадах отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей, напомнил Александр Сидякин. 

Также «Единая Россия» в Год 80-летия Победы организует автопробеги с ретроавтомобилями, фотовыставки, издание книг памяти о Героях России, выпуск месте с «Почтой России» новых почтовых марок, посвящённых «Городам трудовой доблести» и писателям-фронтовикам, сообщил он. 

При поддержке «Единой России» планируется вовлечь в работу волонтерского корпуса к 80-летию Великой Победы около 500 тысяч человек, в том числе, участников СВО, ставших депутатами от партии. Центры подготовки появились уже в каждом регионе и 20 странах мира. 

В заключение Владимир Якушев заявил, что участие в памятных акциях «Единой России», которых будет много и на федеральном уровне, и в регионах, примут все институты партии. 

«Проект «Единой России» «Историческая память» подразумевает целый ряд направлений, которые являются его составляющей. Это и «Диктант Победы», и большое количество акций, которые посвящены ветеранам, конкурс городских и сельских школьных музеев и многое другое. Но этот год особенный для каждого. В год 80-летия Победы все акции в рамках проекта должны быть обеспечены не только надежной организацией, но и вдохновляющим чувством общего благого дела. Активная фаза подготовки стартовала в начале года, прошло уже несколько всероссийских совещаний, идет организация площадок и необходимых инструментов на местах. Задачи поставлены, они ясны и понятны. Впереди большая, но очень интересная и ответственная работа», - отметил депутат Госдумы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов. 

Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.

Сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».

 

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Теги:
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