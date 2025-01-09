Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
31 января 2025 19:12  [102] Валентина Матвиенко и Игорь Комаров поздравили жителей республики с 95-летием образования Мордовской автономии
31 января 2025 19:03  [155] Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 января 2025 года от АНО "Минин-центр"
31 января 2025 17:58  [167] Владимир Тужилин возглавит нижегородское Минэкологии с 3 февраля
31 января 2025 16:36  [191] Нижегородский министр Денис Егоров ушел в федеральное ведомство
30 января 2025 18:44  [623] Закон об арендном жилье для работников оборонки принят в Нижегородской области
30 января 2025 16:21  [352] Сергей Судьин: "Выборы в городской парламент - процесс чрезвычайно ответственный"
30 января 2025 16:15  [483] ЗСНО предложило вырубить часть Мордовского заповедника ради безопасности Сарова
30 января 2025 16:02  [427] Андрей Самсонов: "Существует не малая вероятность значительного обновления состава кандидатов от "Единой России"
30 января 2025 15:48  [392] Выборы в Гордуму Нижнего Новгорода пройдут в 2025 году
30 января 2025 12:44  [384] Евгений Люлин поддержал инициативу о запрете вейпов в России
Политика

Валентина Матвиенко и Игорь Комаров поздравили жителей республики с 95-летием образования Мордовской автономии

31 января 2025 19:12  [102] Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Саранске 31 января Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в торжественном мероприятии «Мордовия! Тобою я живу» в честь 95-летия образования Мордовской автономии. Мероприятие состоялось в «Мордовской государственной филармонии – Республиканском дворце культуры».

Поздравляя жителей Республики, глава СФ отметила, что мордовская земля – уникальный край с древними обычаями, самобытной культурой и подлинным братством всех проживающих здесь народов: «Мордовия и Россия вместе на протяжении уже более тысячи лет. Это свидетельство того, что наша страна буквально с первых лет своей истории была и остаётся многонациональным, многоконфессиональным государством. В этом наша великая, непобедимая сила. Обычаи, культура, верования наших народов сосуществуют в мире, согласии и гармонии, дополняя и обогащая друг друга».

Спикер СФ подчеркнула, что во все времена народы Мордовии участвовали в защите и развитии российской государственности. Многие из ее жителей навеки вписали свои имена в историческую летопись Отечества. В их числе – святой покровитель Мордовии, прославленный адмирал Фёдор Ушаков, выдающийся скульптор Степан Эрьзя, Герой Советского Союза, военный лётчик Михаил Девятаев.

«Мордовия славится не только богатой историей, но и достижениями сегодняшнего дня. Это и выполнение гособоронзаказа, и развитие инновационного производства и интеллектуальной собственности, и формирование благоприятного инвестиционного климата», – отметила Председатель СФ.

По ее словам, предметом особой гордости являются успехи региона в сельском хозяйстве. Бренд «Сделано в Мордовии» – это гарантия высокого качества.

Валентина Матвиенко напомнила, что наступивший год ознаменован празднованием важнейшей исторической даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны уроженцы Республики – мокшане, эрзяне, русские, татары – плечом к плечу с представителями других народов Советского Союза боролись с фашистскими оккупантами. Сегодня их наследники – участники специальной военной операции – самоотверженно отстаивают суверенитет и безопасность России. 

«Тысячи жителей Республики помогают бойцам – доставляют гуманитарные грузы, изготавливают маскировочные сети и другое необходимое снаряжение. Такое единство – главный залог нашей Победы, которая, как и 80 лет назад, обязательно будет за нами», – сказала Председатель СФ.

Жителей и гостей республики с 95-летием образования Мордовской автономии поздравил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил достижения региона в сфере экономики, образования, культуры, сельского хозяйства, промышленности:

«Республика – это динамично развивающийся субъект Федерации. Строятся дороги, поликлиники и жилые дома, открываются новые школы и детские сады. Особое внимание уделяется поддержке семей и развитию талантливой молодёжи. Мордовия – индустриально-аграрный регион, обладающий значимыми для всей страны компетенциями – оптоволокно, радиоэлектронная промышленность, биотехнологии, которые важны в том числе для сферы оборонной промышленности. Расположенные здесь предприятия ОПК выпускают наиболее востребованные образцы вооружения и техники. Отдельно стоит отметить сельское хозяйство, известное далеко за пределами республики. Люди знают, если сделано в Мордовии, это значит – очень вкусно и качественно, а главное – с душой. Убеждён, что у Мордовии есть все необходимые ресурсы, кадры и знания для создания благоприятных условий нынешним и будущим поколениям россиян». 

«История двух наших субъектов неразрывно связана, – отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. – Если окунуться в прошлое, то мы увидим, что именно на территории нашего региона формировалась мордва как народ. Мордовская культура – это огромный пласт нашей истории. Республика Мордовия и Пензенская область – два братских региона».

В завершение торжественной части полпред Игорь Комаров выполнил поручение Президента России – вручил государственные награды заслуженным жителям Республики Мордовия. 

На торжественном мероприятии также присутствовали Глава Мордовии Артем Здунов, депутат Государственной Думы Владимир Васильев, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и другие почетные гости. Состоялись театрализованный спектакль и праздничный концерт с участием ведущих деятелей культуры и искусства Мордовии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валентина Матвиенко Игорь Комаров Мордовия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph