Валентина Матвиенко и Игорь Комаров поздравили жителей республики с 95-летием образования Мордовской автономии Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Саранске 31 января Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в торжественном мероприятии «Мордовия! Тобою я живу» в честь 95-летия образования Мордовской автономии. Мероприятие состоялось в «Мордовской государственной филармонии – Республиканском дворце культуры».

Поздравляя жителей Республики, глава СФ отметила, что мордовская земля – уникальный край с древними обычаями, самобытной культурой и подлинным братством всех проживающих здесь народов: «Мордовия и Россия вместе на протяжении уже более тысячи лет. Это свидетельство того, что наша страна буквально с первых лет своей истории была и остаётся многонациональным, многоконфессиональным государством. В этом наша великая, непобедимая сила. Обычаи, культура, верования наших народов сосуществуют в мире, согласии и гармонии, дополняя и обогащая друг друга».

Спикер СФ подчеркнула, что во все времена народы Мордовии участвовали в защите и развитии российской государственности. Многие из ее жителей навеки вписали свои имена в историческую летопись Отечества. В их числе – святой покровитель Мордовии, прославленный адмирал Фёдор Ушаков, выдающийся скульптор Степан Эрьзя, Герой Советского Союза, военный лётчик Михаил Девятаев.

«Мордовия славится не только богатой историей, но и достижениями сегодняшнего дня. Это и выполнение гособоронзаказа, и развитие инновационного производства и интеллектуальной собственности, и формирование благоприятного инвестиционного климата», – отметила Председатель СФ.

По ее словам, предметом особой гордости являются успехи региона в сельском хозяйстве. Бренд «Сделано в Мордовии» – это гарантия высокого качества.

Валентина Матвиенко напомнила, что наступивший год ознаменован празднованием важнейшей исторической даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны уроженцы Республики – мокшане, эрзяне, русские, татары – плечом к плечу с представителями других народов Советского Союза боролись с фашистскими оккупантами. Сегодня их наследники – участники специальной военной операции – самоотверженно отстаивают суверенитет и безопасность России.

«Тысячи жителей Республики помогают бойцам – доставляют гуманитарные грузы, изготавливают маскировочные сети и другое необходимое снаряжение. Такое единство – главный залог нашей Победы, которая, как и 80 лет назад, обязательно будет за нами», – сказала Председатель СФ.

Жителей и гостей республики с 95-летием образования Мордовской автономии поздравил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил достижения региона в сфере экономики, образования, культуры, сельского хозяйства, промышленности:

«Республика – это динамично развивающийся субъект Федерации. Строятся дороги, поликлиники и жилые дома, открываются новые школы и детские сады. Особое внимание уделяется поддержке семей и развитию талантливой молодёжи. Мордовия – индустриально-аграрный регион, обладающий значимыми для всей страны компетенциями – оптоволокно, радиоэлектронная промышленность, биотехнологии, которые важны в том числе для сферы оборонной промышленности. Расположенные здесь предприятия ОПК выпускают наиболее востребованные образцы вооружения и техники. Отдельно стоит отметить сельское хозяйство, известное далеко за пределами республики. Люди знают, если сделано в Мордовии, это значит – очень вкусно и качественно, а главное – с душой. Убеждён, что у Мордовии есть все необходимые ресурсы, кадры и знания для создания благоприятных условий нынешним и будущим поколениям россиян».

«История двух наших субъектов неразрывно связана, – отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. – Если окунуться в прошлое, то мы увидим, что именно на территории нашего региона формировалась мордва как народ. Мордовская культура – это огромный пласт нашей истории. Республика Мордовия и Пензенская область – два братских региона».

В завершение торжественной части полпред Игорь Комаров выполнил поручение Президента России – вручил государственные награды заслуженным жителям Республики Мордовия.

На торжественном мероприятии также присутствовали Глава Мордовии Артем Здунов, депутат Государственной Думы Владимир Васильев, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и другие почетные гости. Состоялись театрализованный спектакль и праздничный концерт с участием ведущих деятелей культуры и искусства Мордовии.