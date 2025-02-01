Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2025 15:58  [73] Диалог поколений: в Нижнем Новгороде прошел День памяти краснодонской комсомольской организации "Молодая Гвардия"
01 февраля 2025 14:47  [151] Вылет двух рейсов из Нижнего Новгорода отложен на 12 часов
01 февраля 2025 14:02  [139] Почти 3 тысячи процедур ЭКО проведут в Нижегородской области в 2025 году
01 февраля 2025 10:15  [248] Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области
31 января 2025 19:51  [336] Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды
31 января 2025 19:43  [362] Нижегородские власти и "Росатом' договорились о создании "Города здоровья"
31 января 2025 19:24  [331] Контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
31 января 2025 18:51  [290] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
31 января 2025 18:22  [314] Нижегородцам напомнили об опасности выхода на лёд
31 января 2025 17:49  [350] Почти 20 тысяч нижегородцев рискуют остаться без света
Общество

Диалог поколений: в Нижнем Новгороде прошел День памяти краснодонской комсомольской организации "Молодая Гвардия"

01 февраля 2025 15:58  [73] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню памяти антифашисткой организации "Молодая Гвардия", подпольно действовавшей в годы Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодон (территория Луганской Народной Республики).

Памятная встреча объединила ветеранов и молодежь - активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты"», студентов Нижегородского индустриального колледжа и колледжа при НГЛУ им. Добролюбова.

Герои Великой Отечественной войны Александр Иванович Большаков и Георгий Леонтьевич Попов, несмотря на преклонный возраст, с радостью согласились встретиться с ребятами. Фронтовики охотно делились своими воспоминаниями, рассказывали о фронтовых буднях, борьбе с фашизмом.
Александр Иванович Большаков в следующем году отметит свое 100-летие. В годы Великой Отечественной войны он служил в танковых войсках, был награжден боевыми медалями.

Георгию Леонтьевичу Попову в этом году исполняется 102 года! В годы войны он был летчиком, взял в плен немецкого генерала. Награжден орденами "Красной Звезды", "Красного Знамени", Отечественной войны 2 степени, медалями "За взятие Кенигсберга" и "За Победу над Германией".

Также в открытом диалоге принял участие депутат Государственной Думы РФ Евгений Лебедев. Обращаясь к ребятам, которые носят название легендарной молодежной организации в наши дни, он подчеркнул, как важна сейчас историческая память.

"Очень важно, чтобы молодежь узнавала о войне и подвигах наших солдат и офицеров не только из книг и фильмов, но от непосредственных участников событий. Встречи и общение с такими людьми – как прикосновение к истории нашей страны. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне такие мероприятия особенно важны. Они помогают современной молодежи приобщиться к подвигу народа, сокрушившего гитлеровский фашизм", - заявил Евгений Лебедев.

Перед собравшимися также выступил начальник Управления по молодежной политике и коммуникациям НГЛУ им. Добролюбова Олег Пикунов, который также отметил значимость сохранения исторической памяти среди студентов.

"Один из ветеранов подчеркнул, что после этой встречи он развеял в себе сомнения в том, что современная молодежь менее патриотична, чем то общество, которое окружало их в прежние годы. Молодые люди сейчас действительно также готовы совершать подвиги ради своей страны. Я думаю, что все участники встречи ее не забудут!" - поделился Олег Пикунов.

На мероприятии была представлена фотовыставка, посвященная деятельности героев-молодогвардейцев, их борьбе против фашистов, трагическим испытаниям в плену и страшной казни. Особое внимание было уделено параллелям между их подвигами и задачами, стоящими перед современными молодогвардейцами. История доказала, что молодежь всегда была передовой силой в борьбе за свободу своей страны.

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Молодая Гвардия" проводит ряд патриотических мероприятий с ветеранами и тружениками тыла.

Подобные открытые диалоги позволяют найти ту нить, которая связывает героические подвиги наших дедов с тем, какая ответственность возложена сейчас и на современную молодежь", - отметил активист регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Кирилл Опекунский.

Завершилось мероприятие флешмобом, в ходе которого молодые участники вместе просканировали лозунги в поддержку памяти Великой истории и приближающегося успеха в проведении специальной военной операции.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph