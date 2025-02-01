Диалог поколений: в Нижнем Новгороде прошел День памяти краснодонской комсомольской организации "Молодая Гвардия" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню памяти антифашисткой организации "Молодая Гвардия", подпольно действовавшей в годы Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодон (территория Луганской Народной Республики).

Памятная встреча объединила ветеранов и молодежь - активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты"», студентов Нижегородского индустриального колледжа и колледжа при НГЛУ им. Добролюбова.

Герои Великой Отечественной войны Александр Иванович Большаков и Георгий Леонтьевич Попов, несмотря на преклонный возраст, с радостью согласились встретиться с ребятами. Фронтовики охотно делились своими воспоминаниями, рассказывали о фронтовых буднях, борьбе с фашизмом.

Александр Иванович Большаков в следующем году отметит свое 100-летие. В годы Великой Отечественной войны он служил в танковых войсках, был награжден боевыми медалями.

Георгию Леонтьевичу Попову в этом году исполняется 102 года! В годы войны он был летчиком, взял в плен немецкого генерала. Награжден орденами "Красной Звезды", "Красного Знамени", Отечественной войны 2 степени, медалями "За взятие Кенигсберга" и "За Победу над Германией".

Также в открытом диалоге принял участие депутат Государственной Думы РФ Евгений Лебедев. Обращаясь к ребятам, которые носят название легендарной молодежной организации в наши дни, он подчеркнул, как важна сейчас историческая память.

"Очень важно, чтобы молодежь узнавала о войне и подвигах наших солдат и офицеров не только из книг и фильмов, но от непосредственных участников событий. Встречи и общение с такими людьми – как прикосновение к истории нашей страны. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне такие мероприятия особенно важны. Они помогают современной молодежи приобщиться к подвигу народа, сокрушившего гитлеровский фашизм", - заявил Евгений Лебедев.

Перед собравшимися также выступил начальник Управления по молодежной политике и коммуникациям НГЛУ им. Добролюбова Олег Пикунов, который также отметил значимость сохранения исторической памяти среди студентов.

"Один из ветеранов подчеркнул, что после этой встречи он развеял в себе сомнения в том, что современная молодежь менее патриотична, чем то общество, которое окружало их в прежние годы. Молодые люди сейчас действительно также готовы совершать подвиги ради своей страны. Я думаю, что все участники встречи ее не забудут!" - поделился Олег Пикунов.

На мероприятии была представлена фотовыставка, посвященная деятельности героев-молодогвардейцев, их борьбе против фашистов, трагическим испытаниям в плену и страшной казни. Особое внимание было уделено параллелям между их подвигами и задачами, стоящими перед современными молодогвардейцами. История доказала, что молодежь всегда была передовой силой в борьбе за свободу своей страны.

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Молодая Гвардия" проводит ряд патриотических мероприятий с ветеранами и тружениками тыла.

Подобные открытые диалоги позволяют найти ту нить, которая связывает героические подвиги наших дедов с тем, какая ответственность возложена сейчас и на современную молодежь", - отметил активист регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Кирилл Опекунский.

Завершилось мероприятие флешмобом, в ходе которого молодые участники вместе просканировали лозунги в поддержку памяти Великой истории и приближающегося успеха в проведении специальной военной операции.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".