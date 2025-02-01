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Культура и отдых

Нижегородцы смогут принять участие в национальной премии "Хрустальный компас"

02 февраля 2025 11:09  [94] Культура и отдых
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

Премия пройдет в 13-раз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Международную награду можно получить за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в таких сферах, как наука и культура, экспедиционная и просветительская деятельность, промышленность и общественная жизнь.

Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества.

Участниками могут стать отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Участвовать можно в следующих номинациях:
- Научное достижение
- Просвещение
- Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия
- Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса
- Путешествие и экспедиция
- Лучший проект СМИ, медиапроект
- Издание
- Фоторабота
- Гражданская позиция
- Лучший региональный проект
- Признание общественности

Прием заявок открыт до 10 февраля 2025 года. Ознакомиться с положением о премии, номинациями, порядком проведения конкурса и другой информацией, а также подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии можно на сайте Премии: www.rus-compass.ru.

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