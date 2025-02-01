Мощная магнитная буря до 8 баллов накроет Нижний Новгород 3 февраля Общество

В понедельник, 3 февраля, в Нижнем Новгороде ожидается сильная магнитная буря. По прогнозам, ее интенсивность достигнет четырех баллов из восьми возможных.

Специалисты предупреждают, что в этот день некоторые жители могут почувствовать легкое недомогание – головные боли, слабость, снижение концентрации и повышенную сонливость. Метеозависимым людям рекомендуют избегать перегрузок, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Возмущения магнитного поля продолжатся 4 и 5 февраля, также с силой в четыре балла. После этого, вплоть до 10 февраля, значительных геомагнитных колебаний не прогнозируется. Однако в ночь на 11 февраля специалисты вновь ожидают рост магнитной активности.

Во второй половине месяца, согласно предварительным данным, геомагнитная обстановка в Нижнем Новгороде и области останется стабильной.