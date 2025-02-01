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Общество

Нижегородские патологоанатомы показали, как выглядит сердце после инфаркта

03 февраля 2025 08:37  [539] Общество

Нижегородские патологоанатомы продемонстрировали сердце человека, скончавшегося от инфаркта. Фотографии с вскрытия опубликовал в своем Telegram-канале редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.  

Он отметил, что инфаркт миокарда может наступить внезапно, но нередко люди сами игнорируют тревожные сигналы организма. Среди основных факторов риска он назвал малоподвижный образ жизни, вредные привычки и повышенное артериальное давление.  

По его словам, многие мужчины не обращают внимания даже на явные симптомы приближающегося приступа – резкую сжимающую боль в груди, чрезмерное потоотделение, тошноту и слабость.  

Если вовремя не начать лечение, стенки сердца истончаются, не выдерживают давления крови и разрываются, пояснил Никонов.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье Смертность
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