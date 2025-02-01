Нижегородские дайверы запечатлели подводную жизнь Оки в необычном видео Общество

Фото: "Super Lexa"/ VK

Группа нижегородских дайверов погрузилась на дно Оки и сняла видео, демонстрирующее подводных обитателей реки. Ролик был опубликован в VK-сообществе "Super Lexa".

По словам участников съемки, создание трехминутного видео заняло целый месяц. Весь этот период они исследовали разные затоны в Нижегородской и Владимирской областях.

В кадрах можно увидеть, как в мутной воде среди зарослей водорослей неторопливо двигаются стаи окуней, одиночные щуки и более мелкая рыба.

Ранее, во время летнего погружения, один из дайверов обнаружил на дне одного из водоемов Нижегородской области затонувшее судно.