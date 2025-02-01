Нижегородские дайверы запечатлели подводную жизнь Оки в необычном видео

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Группа нижегородских дайверов погрузилась на дно Оки и сняла видео, демонстрирующее подводных обитателей реки. Ролик был опубликован в VK-сообществе "Super Lexa".
По словам участников съемки, создание трехминутного видео заняло целый месяц. Весь этот период они исследовали разные затоны в Нижегородской и Владимирской областях.
В кадрах можно увидеть, как в мутной воде среди зарослей водорослей неторопливо двигаются стаи окуней, одиночные щуки и более мелкая рыба.
Ранее, во время летнего погружения, один из дайверов обнаружил на дне одного из водоемов Нижегородской области затонувшее судно.
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