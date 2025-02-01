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Экономика

Нижегородская область стала лидером в ПФО по объему вкладов на душу населения

03 февраля 2025 10:30  [107] Экономика

Нижегородская область стала лидером в Приволжском федеральном округе в рейтинге регионов РФ по объему вкладов и депозитов на душу населения в стране. Исследование было проведено по заказу РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, на 1 января 2025 года средний размер депозита в регионе составил 366,7 тысячи рублей. Прирост вкладов нижегородцев в 2024 году зафиксирован на уровне 23,2%, а показатель соотношение вклада и дохода - 6,4. Нижегородская область расположилась на 16 месте рейтинга.

Ближайшие соседи по ПФО заняли 17 место (Самарская область, средний депозит 363 тысячи рублей) и 23 место (Татарстан, средний депозит 333 тысячи рублей) соответственно.

Лидером предсказуемо стала Москва, где средний размер банковского вклада составляет 1,7 млн рублей. Отмечается, что в столице проживает порядка 10% жителей страны, там же находится треть банковских вкладов всех россиян.

Вторую строчку исследования занял Санкт-Петербург, там объем среднего депозита достиг 821 тысячи рублей, третье место у Ненецкого автономного округа с результатом 631,5 тысячи рублей.

В топ-20 также вошли Магаданская, Калининградская, Сахалинская, Свердловская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ и другие.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО по числу зарегистрированных компаний в системе "Честный знак".

 

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Теги:
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