Дом семьи с пятью детьми сгорел в Арзамасе

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В Арзамасе на улице Октябрьской загорелся дом, в котором проживала многодетная семья, сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.
По данным ведомства, во время пожара мамы и пятерых детей не было дома. Возгорание на площади 60 квадратных метров удалось ликвидировать без пострадавших.
В МЧС отмечают, что произошедшее вновь подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности и наличия элементарных средств защиты, таких как пожарный извещатель.
Предварительной причина пожара - неисправность электропроводки. При этом извещатель в здании отсутствовал.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Ардатовском районе Нижегородской области.
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