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Происшествия

Дом семьи с пятью детьми сгорел в Арзамасе

03 февраля 2025 21:00  [107] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Арзамасе на улице Октябрьской загорелся дом, в котором проживала многодетная семья, сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

По данным ведомства, во время пожара мамы и пятерых детей не было дома. Возгорание на площади 60 квадратных метров удалось ликвидировать без пострадавших.

В МЧС отмечают, что произошедшее вновь подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности и наличия элементарных средств защиты, таких как пожарный извещатель.

Предварительной причина пожара - неисправность электропроводки. При этом извещатель в здании отсутствовал. 

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Ардатовском районе Нижегородской области.

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Теги:
Арзамас МЧС Пожар
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