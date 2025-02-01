Мужчина с ножом ворвался в ночной клуб на Бору Происшествия

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в ночной клуб "Терма" на Бору. По данным Telegram-канала Ni Mash, в результате потасовки ранения получили два человека.

Чтобы скрутить нападавшего, охране клуба пришлось даже кинуть в него ведром. Также на помощь подоспели и другие очевидцы, после чего хулигана передали прибывшему наряду полиции.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.