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Происшествия

Около тысячи пачек контрафактных сигарет уничтожено в Дзержинске

03 февраля 2025 13:19  [154] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В Дзержинске судебные приставы конфисковали и отправили на утилизацию 930 упаковок табачных изделий. Информация об этом была предоставлена Главным управлением ФССП России по Нижегородской области 3 февраля.

Против продавца было составлено 14 административных протоколов по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (за неправомерное применение средств индивидуализации товаров).

В ходе проверки выяснилось, что предприниматель в Дзержинске организовал продажу поддельной табачной продукции под чужими торговыми марками. Вся продукция была изъята, а за каждое нарушение на фигуранта наложили штрафы в размере 10 тысяч рублей.

Конфискованный табак передали для уничтожения в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу. В настоящее время вся продукция полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что сеть "разливаек" закрыли в Нижнем Новгороде за продажу нелегального алкоголя.

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Теги:
Дзержинск Курение ФССП
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