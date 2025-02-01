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Политика

Экс-министр Денис Егоров возглавил проектный офис "Чистый воздух"

03 февраля 2025 13:06  [165] Политика

Денис Егоров, ранее занимавший пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, возглавил проектный офис "Чистый воздух", сообщается на сайте проекта. Целью федерального проекта заявлено постепенное сокращение выбросов вредных веществ в воздухе городов-участников. В настоящее время участниками проекта являются около 30 российских городов - крупных промышленных центров страны.

Для достижения этих целей планируется модернизировать промышленные предприятия, а также улучшить экологические показатели коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что нижегородский министр Денис Егоров ушел в федеральное ведомство, а Владимир Тужилин возглавил нижегородское минэкологии.

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Теги:
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