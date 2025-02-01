Экс-министр Денис Егоров возглавил проектный офис "Чистый воздух" Политика

Денис Егоров, ранее занимавший пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, возглавил проектный офис "Чистый воздух", сообщается на сайте проекта. Целью федерального проекта заявлено постепенное сокращение выбросов вредных веществ в воздухе городов-участников. В настоящее время участниками проекта являются около 30 российских городов - крупных промышленных центров страны.

Для достижения этих целей планируется модернизировать промышленные предприятия, а также улучшить экологические показатели коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что нижегородский министр Денис Егоров ушел в федеральное ведомство, а Владимир Тужилин возглавил нижегородское минэкологии.