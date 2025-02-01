Запрет на работу мигрантов могут ввести в Нижегородской области весной-2025 Экономика

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В Нижегородской области рассматривается введение запрета на работу мигрантов в 37 сферах экономики. Решение может быть принято до апреля 2025 года, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного правительства.

Согласно проекту указа губернатора Глеба Никитина, иностранным гражданам могут запретить работать в добывающей промышленности, торговле, финансах, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и ряде других отраслей. Ограничения планируют ввести в тех секторах, где можно обойтись без привлечения иностранных работников.

Губернатор подчеркнул, что инициатива не связана с криминогенной ситуацией, а направлена на контроль за трудовой миграцией. Мигранты смогут работать только в тех сферах, на которые изначально подавали заявки.

Также в региональном управлении по труду и занятости напомнили, что с 1 октября 2024 года в области перестали выдавать патенты на трудовую деятельность для иностранных граждан.

На данный момент проект указа проходит согласование, а окончательное решение ожидается в первом квартале 2025 года.