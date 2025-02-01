50 нижегородских компаний попали в топ лучших работодателей России Бизнес

Фото: Александр Воложанин

В ежегодный рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний, из которых более 50 находятся в Нижегородской области. Исследование провел сервис по поиску работы hh.ru.

Анализ охватил 40 отраслей в 72 регионах страны. В голосовании приняли участие более 130 тысяч человек, которые поставили 686 тысяч оценок различным компаниям. Участников разделили на три категории в зависимости от количества сотрудников.

Наиболее высокие позиции заняли предприятия из логистики, промышленности и торговли: ITECO — 64-е место (100,66 балла); Горьковский автозавод — 65-е место (100,60 балла); КуулКлевер — 99-е место; Максавит — 121-е место.

В категории крупных работодателей (до 5000 сотрудников) в рейтинг вошли "Русское поле", ТК Приволжье Транс, областное правительство, Волжское пароходство и Автосуши Автопицца.

Среди малых компаний (до 250 человек) отметили Завод Пластиковых Труб, АНО ДПО "КУПНО", Русгеосинт и другие.