Многоквартирный дом на Агрономической улице снесут за 2 млн рублей

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде планируют снести двухэтажный деревянный дом №185 на улице Агрономической в Советском районе. На эти работы из городского бюджета выделят более 2 млн рублей, следует из документов на портале госзакупок.

Дом был построен в 1960 году и включает восемь квартир. Со временем здание пришло в аварийное состояние, а его конструкции начали разрушаться. В связи с этим было принято решение о демонтаже.

Сейчас идет аукцион по выбору подрядчика, который выполнит снос. Заявки на участие принимаются до 5 февраля, а 7 февраля объявят победителя.

По условиям контракта, подрядная организация сможет приступить к работам не раньше 1 апреля. Завершить демонтаж необходимо в течение 45 дней с момента начала работ.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде планируют снести еще один двухэтажный дом – №7/1 на улице Светлогорской. Также сообщалось, что в городе изымают многоквартирный дом на улице Героя Давыдова.