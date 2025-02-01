Мужчины становятся основными потребителями бьюти-услуг Общество

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Согласно статистике, в 2024 году мужчины стали главными клиентами салонов красоты. Об этом сообщил Игорь Стоянов, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, в интервью для телеканала "360".

Эксперт отметил рост популярности услуг для мужчин, включая открытие барбершопов и салонов красоты, предоставляющих полный спектр услуг. В бизнес-сегменте, комфортном и премиум-классах, мужчины всё чаще обращаются за маникюром, причёсками и уходовыми процедурами, которые составляют 3–4% от общего объёма услуг.

Стоянов также поделился информацией о ценах на услуги салонов красоты. По его словам, больше всего на уход за волосами тратят блондинки.

Так, в Москве блондинка в среднем отдаёт около 15 тысяч рублей на сложное окрашивание, посещая салон четыре раза в год. Таким образом, годовой объём расходов составляет примерно 60 тысяч рублей.