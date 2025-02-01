Контроль за работой маршрута А-318 усилят в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде будет усилен контроль за работой маршрута А-318 "ТПУ "Канавинский" - Большое Козино". Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях на плохую работу со стороны данного перевозчика. Так, жители пишут, что автобусы почти не выходят на маршрут, из-за чего многие опаздывают на работу, а дети в школу.

В ЦРТС пояснили, что сбои в движении А-318 могут происходить из-за дефицита водительских кадров, сходов по технической неисправности, а также из-за пробок.

"К сожалению, не всегда имеется возможность компенсировать недовыпуск автобусов, что негативно сказывается на регулярности движения", - ответили в ведомстве.

Там также добавили, что информация доведена до перевозчика ООО "Мещеряков и К". Ему указано на необходимость усилить контроль за работой А-318 в части расписания и интервалов движения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы просят не убирать автобус А-31 с привычного маршрута.