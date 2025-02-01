Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2025 17:00  [60] Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
03 февраля 2025 16:50  [85] Контроль за работой маршрута А-318 усилят в Нижнем Новгороде
03 февраля 2025 16:38  [73] Глеб Никитин: "Важно не только быстро реагировать на ЧП, но и минимизировать ущерб от ЧС"
03 февраля 2025 16:29  [115] Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году
03 февраля 2025 16:12  [119] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Пчелиным
03 февраля 2025 15:58  [141] 6,6 тысячи нижегородцев обратились в скорую из-за магнитных бурь в выходные
03 февраля 2025 15:45  [384] "Школа 800" изменит правила посещения туалета после шумихи в соцсетях
03 февраля 2025 15:36  [124] Мужчины становятся основными потребителями бьюти-услуг
03 февраля 2025 14:48  [131] Авиакомпания AZAL временно прекратила полёты из Баку в Астрахань
03 февраля 2025 14:35  [145] Нижегородцы получат проиндексированные детские пособия за январь в начале февраля
Общество

Контроль за работой маршрута А-318 усилят в Нижнем Новгороде

03 февраля 2025 16:50  [85] Общество

В Нижнем Новгороде будет усилен контроль за работой маршрута А-318 "ТПУ "Канавинский" - Большое Козино". Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях на плохую работу со стороны данного перевозчика. Так, жители пишут, что автобусы почти не выходят на маршрут, из-за чего многие опаздывают на работу, а дети в школу.

В ЦРТС пояснили, что сбои в движении А-318 могут происходить из-за дефицита водительских кадров, сходов по технической неисправности, а также из-за пробок.

"К сожалению, не всегда имеется возможность компенсировать недовыпуск автобусов, что негативно сказывается на регулярности движения", - ответили в ведомстве.

Там также добавили, что информация доведена до перевозчика ООО "Мещеряков и К". Ему указано на необходимость усилить контроль за работой А-318 в части расписания и интервалов движения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы просят не убирать автобус А-31 с привычного маршрута.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph