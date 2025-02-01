5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Авторы 10 лучших проектов региональной программы «Лидеры предпринимательства» получили гранты по 500 тысяч рублей.

Программа рассчитана на нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет. Организатором выступил Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО).

«Для победителей региональной программы «Лидеры предпринимательства» по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было выделено пять миллионов рублей. Предприниматели прошли серьезное обучение и проработали с опытными наставниками свои проекты. Среди них - сервисный центр, кондитерская, образовательный медиацентр, групповые развивающие занятия для детей раннего и дошкольного возраста», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

При отборе бизнес-проектов учитывались такие критерии, как актуальность, четкость и логичность, проработанность и детализация рабочего плана, соответствие ожидаемых результатов проблеме, уровень компетенций исполнителей, бюджет, качество публичного выступления.

«Сейчас идет отбор на новый сезон программы «Лидеры предпринимательства». Приглашаем всех, кто хочет создать свой социально ответственный бизнес или вывести уже существующий бизнес на новый уровень. Участников сезона ждут знакомства и общение с известными предпринимателями, инвесторами и экспертами, лекции и мастер-классы, поддержка наставников и команды проекта. А еще - возможность участвовать в конкурсе бизнес-проектов и выиграть грант», - рассказал ректор АНО ДПО «КУПНО» Роман Марков.

Заявку на новый сезон программы можно подать до 20 февраля на сайте: https://kupnokreml.ru/lidpred .

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».