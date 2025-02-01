Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
03 февраля 2025 15:30  [35] 5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства"
03 февраля 2025 14:11  [241] 50 нижегородских компаний попали в топ лучших работодателей России  
03 февраля 2025 09:44  [319] Воскресенский округ планирует строительство банного комплекса у Ветлуги
31 января 2025 18:12  [543] Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам
30 января 2025 17:05  [516] Площадь Свободы заняла 3-е место среди самых дорогих торговых улиц России
30 января 2025 16:59  [530] Нижегородское правительство компенсировало разработчикам 19,5 млн рублей за продажу ПО бизнесу по льготной цене
30 января 2025 10:34  [595] В Великобритании завершился суд между владельцами московских рынков Горяиновым и Рогачёвым
28 января 2025 12:59  [445] АО "РУМО" продолжает активно обновлять свои производственные мощности
27 января 2025 15:30  [510] Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году
23 января 2025 16:29  [342] Нижегородские парламентарии обсудил сотрудничество с промышленниками и бизнес-сообществом
Бизнес

5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства"

03 февраля 2025 15:30  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 Авторы 10 лучших проектов региональной программы «Лидеры предпринимательства» получили гранты по 500 тысяч рублей.  

 Программа рассчитана на нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет. Организатором выступил Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО).

 «Для победителей региональной программы «Лидеры предпринимательства» по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было выделено пять миллионов рублей. Предприниматели прошли серьезное обучение и проработали с опытными наставниками свои проекты. Среди них - сервисный центр, кондитерская, образовательный медиацентр, групповые развивающие занятия для детей раннего и дошкольного возраста», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

При отборе бизнес-проектов учитывались такие критерии, как актуальность, четкость и логичность, проработанность и детализация рабочего плана, соответствие ожидаемых результатов проблеме, уровень компетенций исполнителей, бюджет, качество публичного выступления.

«Сейчас идет отбор на новый сезон программы «Лидеры предпринимательства». Приглашаем всех, кто хочет создать свой социально ответственный бизнес или вывести уже существующий бизнес на новый уровень. Участников сезона ждут знакомства и общение с известными предпринимателями, инвесторами и экспертами, лекции и мастер-классы, поддержка наставников и команды проекта. А еще - возможность участвовать в конкурсе бизнес-проектов и выиграть грант», - рассказал ректор АНО ДПО «КУПНО» Роман Марков.

Заявку на новый сезон программы можно подать до 20 февраля на сайте: https://kupnokreml.ru/lidpred.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».    

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph