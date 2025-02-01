Житель Починковского района во время ссоры застрелил своего приятеля Происшествия

Житель Починковского округа во время ссоры со своим знакомым застрелил его из ружья. Как рассказали в пресс-службе нижегородского СУ СКР, преступление произошло в доме на улице Совхозной в поселке Арзинка.

По данным следствия, оба фигуранта распивали спиртное, в процессе между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый сходил к себе домой за ружьем и вернулся к оппоненту. Потерпевший пытался вытолкнуть нападавшего из квартиры, однако тот успел выстрелить. В результате ранения 47-летний мужчина скончался на месте.

Полицейские оперативно задержали 39-летнего подозреваемого, он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО.