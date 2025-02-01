Медики дали рекомендации, как пережить высокое атмосферное давление Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородскую область в ближайшие дни придёт антициклон, в связи с чем будет наблюдаться необычно высокое атмосферное давление. К выходным оно достигнет рекордных показателей.

В периоды, когда наблюдается экстремально высокое атмосферное давление, необходимо больше отдыхать и не перенапрягаться физически. Об этом телеканалу "360" рассказал кардиолог и специалист по функциональной диагностике Андрей Кондрахин.

Специалист предупредил, что особенно уязвимы люди с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также с проблемами лёгких.

Повышение атмосферного давления улучшает насыщение крови кислородом, но это может стать стрессом для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно парадоксальное повышение давления вместо его снижения. В норме давление должно рефлекторно снижаться, чтобы восстановить баланс, поясняет медик.

Для снижения риска Кондрахин рекомендует ограничить физическую активность, отложить несрочные дела и избегать стрессов. Также не следует употреблять стимулирующие напитки. Важно дать организму отдохнуть и не перегружать его, подчеркнул кардиолог.