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Общество

Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы

04 февраля 2025 09:26  [67] Общество

Фото: Глеб Пушменков

 3 февраля в Нижегородском кремле под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, религиозных конфессий и патриотических организаций.

«Остаётся чуть больше трёх месяцев до празднования важнейшей исторической даты, под знаком которой пройдёт весь 2025 год. Безусловно, День Победы – событие, к которому в принципе невозможно подходить формально, буднично. Мы всегда находили возможности достойно отметить 9 Мая, почтить ветеранов. Что касается работы по сохранению памяти о подвиге советского народа, то она не должна зависеть от красивых дат, а должна вестись постоянно – думаю, мы все это прекрасно понимаем. Тем не менее, к 80-й годовщине хочется подготовиться особенно, чтобы праздничные события запомнились, всколыхнули в людях живые чувства и заставили ещё раз осознать значимость Великой Победы над фашизмом. Сейчас это актуально, как никогда», - подчеркнул Глеб Никитин.

С докладами о плане основных мероприятий Нижегородской области по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы выступили заместители губернатора Олег Беркович и Андрей Гнеушев, а также глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Нижний Новгород, как и вся страна, готовится отметить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Многочисленные мероприятия, которые запланированы в нашем городе, уверен, должны охватить всех нижегородцев от мала до велика. Они – символ памяти и благодарности героям, подарившим нам жизнь. Так, в программу празднования включатся городские парки, театры, музеи, библиотеки, учреждения образования и спорта. В районах города будет реализован патриотический проект «Район в годы войны» – пройдут памятно-мемориальные мероприятия, концертная программа с участием нижегородских музыкантов, а 9 Мая в Парке Победы состоится масштабное иммерсивное представление «Повесть Победы» с реконструкцией. Большое внимание будет уделено продолжению ремонта памятников и захоронений, посвящённых участникам Великой Отечественной войны. Запланированы высадка аллеи из 80 деревьев в сквере Победы в Канавине, другие мероприятия», – рассказал Юрий Шалабаев.

Во время подготовки к празднованию в Нижегородской области идет ремонт и благоустройство мемориалов, посвященных героям войны.

Будут подготовлены тематические выставки, исторические реконструкции, фестивали, выставки, концерты, мэппинг-шоу на башнях кремля. Планируется запуск над городом специально оформленного к 80-й годовщине Победы воздушного шара. Иммерсивные театральные постановки состоятся на промышленных предприятиях региона.

Для нижегородцев и гостей региона ко Дню Победы готовится праздничная программа. Основной площадкой празднования 80-летия Победы в Нижнем Новгороде станет территория у подножия Чкаловской лестницы и катера «Герой», где состоится большое театрализованное шоу, включающее, в частности, концертную программу Сергея Безрукова с исполнением песен военных лет. Также зрители увидят масштабное театрализованное шоу Ильи Авербуха - постановку о судьбе трех молодых горьковчан, призванных на фронт во время Великой Отечественной войны.

У катера «Герой» также пройдет концерт «Военные песни у кремля» — один из главных символов 9 Мая в Нижнем Новгороде. Концерт снова объединит нижегородцев разного возраста, профессий, занятий и увлечений.

Председатель Законодательного собрания области Нижегородской Евгений Люлин внес предложения в план мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Законодательное собрание внесет свой заметный вклад в общую программу праздника. В каждом избирательном округе запланированы десятки мероприятий с участием депутатов Заксобрания. Планируем провести акцию «Алтарь Отечества»: отправим сотни участников по маршруту Нижегородского ополчения, связав таким образом разные поколения защитников Родины – от Минина и Пожарского через Великую Отечественную войну до современных бойцов – участников СВО. Особо отмечу проект молодежного парламента, который вместе с активистами молодежных организаций в районах планирует привести в порядок захоронения участников войны», - заявил Евгений Люлин.

Особое место в программе празднования Дня Победы занимает межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием». В 2025 году продолжаются поездки нижегородских школьников в Волгоград и волгоградских школьников – в Нижний Новгород. Также будут организованы поездки в Республику Беларусь.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут во всех округах региона и районах города.   

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Теги:
ВОВ Глеб Никитин День Победы
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