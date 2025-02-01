Телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Телефон загорелся у школьника прямо на уроке в Нижнем Новгороде. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления МЧС, помощь пожарных не потребовалась.

По информации из соцсетей, инцидент произошел в школе №3 во время урока географии у пятиклассников.

Со слов очевидцев, мальчик решил разобрать смартфон — тот задымился.

В МЧС сказали, что причины случившегося выясняются. О пострадавших данных нет.