Телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде

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Телефон загорелся у школьника прямо на уроке в Нижнем Новгороде. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления МЧС, помощь пожарных не потребовалась.
По информации из соцсетей, инцидент произошел в школе №3 во время урока географии у пятиклассников.
Со слов очевидцев, мальчик решил разобрать смартфон — тот задымился.
В МЧС сказали, что причины случившегося выясняются. О пострадавших данных нет.
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