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Общество

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в поликлинике №2 ЦГБ Арзамаса

04 февраля 2025 10:02  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поликлинике №2 Центральной городской больницы Арзамаса открылось новое отделение медицинской реабилитации. Здесь будут оказывать медицинскую помощь людям с хроническими неинфекционными заболеваниями различного профиля.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, подготовка к открытию отделения велась с прошлой осени. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в помещениях был выполнен качественный ремонт.

За счет средств самой больницы новое структурное подразделение оснастили современной мебелью и оборудованием. В отделении представлены залы для лечебной физической культуры и механотерапии, кабинеты массажа, физиотерапии, приемная медицинского психолога. Кроме того, пациентам доступны ингаляционная терапия и галотерапия, пневмокомпрессия, электросон, миотоки, а также аппараты магнитотерапии, которые находят широкое применение в восстановлении двигательных функций пациентов, перенесших инсульты.

«Мощности нового структурного подразделения рассчитаны на ежемесячную реабилитацию 40 больных. Усилия наших специалистов направлены на восстановление утраченных функций у пациентов, перенесших инсульты и травматические поражения, страдающих от патологий костно-мышечного аппарата, заболеваний нервной системы и хронических заболеваний бронхо-легочного аппарата. Также в отделении занимаются реабилитационной профилактикой приступов стенокардии, повышая толерантность к физическим нагрузкам у больных с ишемической болезнью сердца. Здесь же доступна реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями в послеоперационном периоде», – рассказала заведующая новым отделением реабилитации ЦГБ г. Арзамаса Ольга Маркина.

По словам главного врача ЦГБ г. Арзамаса Олега Курахтанова, сегодня реабилитация является стремительно развивающимся и крайне эффективным направлением в медицине.

«Мало прооперировать больного, недостаточно снять острое состояние: дальше нужно помочь ему восстановиться после перенесенного заболевания, повысить качество жизни. Эффективная медицинская реабилитация подразумевает мультидисциплинарный подход, а также этапность и системность её проведения. Чтобы добиться этого, во врачебную команду отделения, кроме непосредственно реабилитолога, также вошли терапевт, кардиолог, невролог и хирург», – объяснил он.

Руководитель медучреждения подчеркнул, что в ближайшее время на базе отделения начнет функционировать дневной стационар. Эта мера позволит дополнить физические и физиотерапевтические методы реабилитации больных еще и медикаментозной терапией.

«Программа реабилитации каждого пациента будет сформирована индивидуально, с учетом текущего состояния и восстановительного потенциала человека. Все включенные в программу лечебные мероприятия доступны пациентам бесплатно – по полису ОМС. Направление в отделение амбулаторной реабилитации можно получить у лечащего врача по месту жительства», – заключили в ЦГБ г. Арзамаса.

Напомним, с 2025 года в России запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

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Теги:
Арзамас больницы Нацпроект
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