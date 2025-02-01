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Общество

Очередная группа нижегородских добровольцев готовится отправится на СВО

04 февраля 2025 10:21  [98] Общество

Фото: Дом народного единства

Еще одна группа контрактников направилась на учебный полигон для боевой подготовки перед отправкой на СВО. Чтобы помочь своим товарищам на передовой, нижегородцы и жители других регионов ежедневно приезжают в Центр набора добровольцев и заключают контракты.

В числе новобранцев – и те, кто уже знаком с новыми регионами РФ по волонтерской работе. Так, доброволец из Нижнего Новгорода с самого начала СВО и до подписания военного контракта помогал налаживать мирную жизнь в ДНР и ЛНР.

"Восстанавливал садики, школы, больницы в Донецкой и Луганской народных республиках. Теперь иду на помощь нашим бойцам. Родину нужно защищать в такой трудный момент. Прадеды победили, и мы победим!" - уверен нижегородский доброволец.

В единый пункт отбора на военную службу приходят как военнослужащие с боевым опытом или прошедшие срочную службу, так и мужчины без военной подготовки, но с большим желанием встать в строй и помочь своей стране.

"Я не участвовал в боевых действиях, но увлекался командными военно-тактическими играми. Когда мой друг - опытный штурмовик проходил реабилитацию в нашем городе, он делился со мной своими знаниями и навыками. Мы каждый день прорабатывали возможные сценарии стрелкового боя, учились маскировке и скрытному передвижению. Поэтому боевой настрой у меня есть. Еду, чтобы победить", - рассказал доброволец из Барнаула.

Перед отправкой на учебный полигон будущие военнослужащие прошли медкомиссию, психологический тест и необходимый инструктаж.

"Утром приехал в пункт отбора. К вечеру узнал решение: годен к зачислению в добровольцы. Жду теперь отправки", - поделился доброволец из Астраханской области.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону или на сайте служунн.рф

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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