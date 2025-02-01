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Общество

Регионам России из-за аномального тепла угрожает нашествие саранчи

04 февраля 2025 10:38  [75] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Россельхозцентр предупредил, что в 2025 году саранча может стать главной угрозой для урожая. Зона риска охватывает 21 регион, включая Оренбургскую, Астраханскую, Иркутскую области, Татарстан, Чечню, Якутию и другие. Для борьбы с вредителями потребуется обработать на 100 тысячи га больше, чем в 2024 году.

Депутат Госдумы Ренат Сулейманов в беседе с телеканалом "360" объяснил, что увеличение популяции саранчи связано с аномально теплой зимой. Он подчеркнул, что ещё есть время для принятия мер по предотвращению нашествия насекомых.

Сулейманов отметил, что тёплая и малоснежная зима негативно сказалась на озимых культурах, и призвал соответствующие службы принять меры для защиты растений.

"У нас есть средства защиты растений и средства борьбы с насекомыми", — подчеркнул парламентарий.

Он также указал, что саранча может нанести ущерб не только зерновым и зернобобовым культурам, но и другим растениям, включая лесные угодья и зелёные насаждения, поскольку этим вредителям абсолютно всё равно, что потреблять в пищу.

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Теги:
АПК Погода Сельское хозяйство
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