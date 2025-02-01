Борчанин перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив в "утечку данных" Происшествия

62-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества, лишившись более 3 миллионов рублей.

По его словам, в мессенджере с ним связался неизвестный, представившийся начальником кадрового резерва энергетической компании, где он работает экспертом. Собеседник сообщил о хакерской атаке и утечке данных, после чего передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов.

Звонившие убедили мужчину, что его личные сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на «безопасный» счет. Не заподозрив подвоха, борчанин снял со своего счета 1 686 400 рублей, затем оформил кредит на 2 миллиона рублей и отправил все средства через банкомат на указанные реквизиты.

Лишь спустя время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись.