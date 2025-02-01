Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2025 20:38  [38] Борчанин перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив в "утечку данных"
04 февраля 2025 19:22  [119] Пьяный пассажир грозился зарезать экипаж рейса Нижний Новгород — Сочи
04 февраля 2025 19:00  [114] Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек
04 февраля 2025 17:10  [293] Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе
04 февраля 2025 16:04  [195] Бастрыкин заинтересовался делом нижегородского развратника 
04 февраля 2025 14:47  [211] Работник сорвался с высоты на Автозаводской ТЭЦ и получил переломы
04 февраля 2025 14:16  [246] 14-летняя нижегородка наврала о бомбе в магазине ради эксперимента
04 февраля 2025 12:49  [283] Нижегородец лишился почти 16 тысяч рублей при покупке щенка
04 февраля 2025 10:00  [279] Афера в мессенджере отправила нижегородку в колонию на 6 лет
04 февраля 2025 09:49  [268] Телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде
Происшествия

Борчанин перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив в "утечку данных"

04 февраля 2025 20:38  [38] Происшествия

62-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества, лишившись более 3 миллионов рублей.  

По его словам, в мессенджере с ним связался неизвестный, представившийся начальником кадрового резерва энергетической компании, где он работает экспертом. Собеседник сообщил о хакерской атаке и утечке данных, после чего передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов.  

Звонившие убедили мужчину, что его личные сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на «безопасный» счет. Не заподозрив подвоха, борчанин снял со своего счета 1 686 400 рублей, затем оформил кредит на 2 миллиона рублей и отправил все средства через банкомат на указанные реквизиты.  

Лишь спустя время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело.  

Правоохранители в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph