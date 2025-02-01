Мигрантов-нелегалов будут выдворять по новым правилам в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области начнут выдворять незаконных мигрантов по новому порядку

С 5 февраля 2025 года в России вступает в силу новый порядок высылки иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране.

Сведения о таких лицах будут внесены в реестр контролируемых лиц, который появится в открытом доступе на официальном сайте МВД России.

ГУ МВД по Нижегородской области предупреждает работодателей, а также государственные и муниципальные организации о необходимости проверять иностранных граждан по реестру и учитывать введенные ограничения при принятии решений о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что запрет на работу мигрантов введут в Нижегородской области не раньше весны 2025 года.