Мигрантов-нелегалов будут выдворять по новым правилам в Нижегородской области

В Нижегородской области начнут выдворять незаконных мигрантов по новому порядку
С 5 февраля 2025 года в России вступает в силу новый порядок высылки иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране.
Сведения о таких лицах будут внесены в реестр контролируемых лиц, который появится в открытом доступе на официальном сайте МВД России.
ГУ МВД по Нижегородской области предупреждает работодателей, а также государственные и муниципальные организации о необходимости проверять иностранных граждан по реестру и учитывать введенные ограничения при принятии решений о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что запрет на работу мигрантов введут в Нижегородской области не раньше весны 2025 года.
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