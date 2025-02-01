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Происшествия

Работник сорвался с высоты на Автозаводской ТЭЦ и получил переломы

04 февраля 2025 14:47  [133] Происшествия

Расследуются все обстоятельства и причины несчастного случая, произошедшего с сотрудником при падении с высоты во время выполнения работ на Автозаводской ТЭЦ. Данную информацию сообщили в Госинспекции труда по региону.

По данным ведомства, 1 февраля примерно в полдень сотрудник ООО "ПК "ПЭТС", занимаясь демонтажем металлоконструкций воздуховода котла на Автозаводской ТЭЦ, упал с высоты и получил серьезные травмы, включая перелом голени и предплечья.

Пострадавшего доставили в больницу Автозаводского района для оказания медпомощи. В ближайшее время ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных травм у сотрудника компании.

Хотя работодатель пострадавшего, ООО "ПК "ПЭТС", зарегистрирован в Свердловской области, инцидент произошел на территории Нижнего Новгорода. В связи с этим расследование тяжелого производственного травматизма будет осуществляться под руководством инспектора труда Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Автозаводской ТЭЦ, по данному случаю идет служебное расследование. По предварительной информации представитель подрядной организации нарушил технологию производства работ. До окончания расследования все работы на высоте на предприятии приостановлены.

Ранее сообщалось, что 18-летний электромонтер "Нижегородских моторов" тяжело травмировался на работе.

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Теги:
613996,613657 Госинспекция труда
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