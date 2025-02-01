Работник сорвался с высоты на Автозаводской ТЭЦ и получил переломы Происшествия

Расследуются все обстоятельства и причины несчастного случая, произошедшего с сотрудником при падении с высоты во время выполнения работ на Автозаводской ТЭЦ. Данную информацию сообщили в Госинспекции труда по региону.

По данным ведомства, 1 февраля примерно в полдень сотрудник ООО "ПК "ПЭТС", занимаясь демонтажем металлоконструкций воздуховода котла на Автозаводской ТЭЦ, упал с высоты и получил серьезные травмы, включая перелом голени и предплечья.

Пострадавшего доставили в больницу Автозаводского района для оказания медпомощи. В ближайшее время ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных травм у сотрудника компании.

Хотя работодатель пострадавшего, ООО "ПК "ПЭТС", зарегистрирован в Свердловской области, инцидент произошел на территории Нижнего Новгорода. В связи с этим расследование тяжелого производственного травматизма будет осуществляться под руководством инспектора труда Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Автозаводской ТЭЦ, по данному случаю идет служебное расследование. По предварительной информации представитель подрядной организации нарушил технологию производства работ. До окончания расследования все работы на высоте на предприятии приостановлены.

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