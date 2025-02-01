Нижегородских городовых передают в управление по туризму Общество

Проект "Новый городовой" с 2025 года перешел под руководство муниципального управления по туризму Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 4 февраля.

С момента запуска инициативы в 2022 году ее реализацией занималась АНО "Центр туризма и организации "Горький"", которая неизменно выигрывала конкурс. Однако в октябре 2024 года руководитель организации Глеб Коновалов был арестован по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на проект.

После этого в мэрии заявили, что откажутся от конкурсного отбора и передадут управление проектом своей АНО "Центр международного сотрудничества и туризма". Правда, из-за проблем с регистрацией в Минюсте организация так и не начала работу. В результате решено передать "Нового городового" на баланс городского управления по туризму.

Как уточнили в администрации, проект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в Нижнем Новгороде". Финансирование проекта остается прежним — 60 млн рублей в год.