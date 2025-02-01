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Общество

Росприроднадзор решил внепланово проверить нижегородские автозаводы

04 февраля 2025 18:00  [130] Общество

В Нижегородской области начались внеплановые проверки автопредприятий, которые ранее получили предписания за нарушение природоохранного законодательства.  

Инспекторы Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводят контрольные мероприятия на Павловском автобусном заводе (ПАЗ), "Нижегородских моторах" и "Нижегородских автокомпонентах". Проверки направлены на оценку выполнения предписаний, выданных после выявленных нарушений в 2024 году.  

Ранее инспекторы зафиксировали на этих предприятиях серьезные отклонения от экологических норм. На ПАЗе выявили 40 нарушений, на "Нижегородских автокомпонентах" – более 30, а на "Нижегородских моторах" – более 10. Компании были привлечены к административной ответственности, получили штрафы и обязательства устранить нарушения в установленные сроки.  

Сейчас Росприроднадзор проверяет, исправили ли предприятия экологические недочеты. Надзорное ведомство требует привести производство в полное соответствие с природоохранными нормами.

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Теги:
Автомобили проверки Росприроднадзор
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