Пьяный пассажир грозился зарезать экипаж рейса Нижний Новгород — Сочи Происшествия

Фото: "Подслушано бортпроводник"/VK

На борту самолета авиакомпании "Икар", следовавшего рейсом Нижний Новгород — Сочи, произошел инцидент с неадекватным пассажиром. Пьяный 64-летний житель Нижегородской области достал нож и угрожал бортпроводникам, требуя пересадить его к окну и принести алкоголь. Видео из самолета опубликовал паблик "Подслушано Бортпроводник" во "ВКонтакте".

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, конфликт разгорелся, когда самолет находился над Каспийским морем. Мужчину разозлило, что его просьбу о смене места не удовлетворили. Он начал размахивать ножом перед лицами экипажа и поочередно требовать водку или вино.

Сотрудникам авиакомпании удалось успокоить дебошира и передать его полиции сразу после посадки в аэропорту. Транспортные полицейские задержали нарушителя, а медэкспертиза подтвердила его алкогольное опьянение.

Теперь мужчине грозит не только штраф за появление в общественном месте в пьяном виде. Следователи собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве.